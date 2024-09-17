《中國要聞》越南國家主席蘇林：將對華關係視為頭等優先

《經濟通通訊社１７日專訊》越共中央總書記、國家主席蘇林今日在河內接受中國新任駐越

南大使何煒遞交國書時重申，越南將對華關係視為頭等優先。

蘇林表示，當前越中關係邁上前所未有新高度，要以明年建交７５周年為契機，聚焦命運共

同體建設主線，統籌謀劃雙方全方位、高水平戰略合作，不斷造福兩國和兩國人民。

何煒則表示，中方願同越方一道，繪製好中越命運共同體建設「工筆畫」，推動兩國友誼航

船乘風破浪、行穩致遠。（ｓｌ）

