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AH股新聞

17/09/2024 13:45

【ＦＯＣＵＳ】利率分水嶺倒數３６小時，鮑公陷「洗澡傻瓜」困境

　　【ＦＯＣＵＳ】自２０２０新冠疫情以來，全球貨幣政策的下一個分水嶺時刻，進入最後倒
數３６小時
。面對危機動輒５０基點、１００基點起步的聯儲，今次將選擇「小碎步」還是「大邁步」？利
率互換市場的押注錄１７年來最大分歧。
　
＊３３％　ＶＳ　６７％，民主黨籲７５基點＊
　
　　減息２５基點，還是５０基點？債市交易員以３３％　ＶＳ　６７％激烈爭持中，各路大佬
亦紛紛押注甚至「進諫」。最吸引眼球的，當屬兩大財經喉舌《華爾街日報》、《金融時報》，
不約而同聲稱，「利率太高，應減息５０基點……此並非沒有風險（例如股市泡沫）……但僅減
息２５基點看起來風險更大」，「降息５０基點是為避免過度限制經濟，以及防止市場對下次會
議前發布的任何疲軟數據做出不利反應」。
　　支持５０基點的大佬陣營則包括前紐約聯儲主席杜德利（Ｗｉｌｌｉａｍ　Ｄｕｄｌｅｙ）
、前財長薩默斯（Ｌａｗｒｅｎｃｅ　Ｓｕｍｍｅｒｓ）、薩姆規則（Ｓａｈｍ　Ｒｕｌｅ）提
出者薩姆（Ｃｌａｕｄｉａ　Ｓａｈｍ）、諾獎得主克魯格曼（Ｐａｕｌ　Ｋｒｕｇｍａｎ）等

　　更戲劇化的是，包括沃倫（Ｅｌｉｚａｂｅｔｈ　Ｗａｒｒｅｎ）在內的３名民主黨參議員
周二致信鮑公，要求減息７５基點，理由是「就業數據調整緩慢，因此應前置減息以避免其滑向
潛在的危機」，此舉被視作民主黨刻意為「５０基點」減幅鋪路。
　
＊點陣圖值關注，美元升跌難料＊
　
　　不過，相比２５還是５０基點，周四（１９日）凌晨更值關注的無疑是點陣圖更新，６月時
，聯儲預期２０２４、２０２５年底，聯邦基金利率水平分別為５﹒１％、４﹒１％，遠高於市
場最新預期的４﹒１％、２﹒８％。此外，聯儲對被視作「中性利率」的聯邦基金利率長期水平
的預期，是將維持６月時預期的２﹒８％，還是２０１９年周期中期調整前的２﹒５％，乃至大
流行爆發前的１﹒７５％，同值得關注。
　　對於有觀點指，如減息５０基點，相當於聯儲對美國經濟「大鑊」的確認，例如科網泡沫破

、全球金融海嘯等。但歷史數據顯示，聯儲啟動減息後，標指、科技股、美元、黃金等都無絕對
的看升或看跌。
　
＊若「抱憾以終」恐傷及軟著陸＊
　
　　例如２００１年１月減息後６個月，美元大升（８﹒３％）、黃金持平（－０﹒１％）；
２００７年９月減息後６個月，美元卻大貶（－９﹒６％）、黃金則飆升（３５﹒６％）。再看
１９８４年１０月，為壓制強美元而啟動的激進減息（１７５基點），６個月後美元仍升值
（３﹒３％）、黃金走跌（－７﹒７％）。
　　無論如何，鮑公似乎正陷入「洗澡的傻瓜（ｆｏｏｌ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｓｈｏｗｅｒ）」的
困境－－猛開熱水（減息５０基點）或燙傷自己；熱水開得太小（減息２５基點），就業市場恐
太過冰冷，傷及軟著陸。
　　　　鑒於今次為１１月總統大選前最後一次議息，如同薩翁經典之作《凱撒大帝
（Ｊｕｌｉｕｓ　Ｃａｅｓａｒ）》的名句，「ｔａｋｅ　ｔｈｅ　ｃｕｒｒｅｎｔ　ｗｈｅｎ
　ｉｔ　ｓｅｒｖｅｓ，　ｏｒ　ｌｏｓｅ　ｏｕｒ　ｖｅｎｔｕｒｅｓ（順勢而為，否則抱憾
以終）」，答案即將揭盅。

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