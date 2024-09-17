【ＦＯＣＵＳ】利率分水嶺倒數３６小時，鮑公陷「洗澡傻瓜」困境

【ＦＯＣＵＳ】自２０２０新冠疫情以來，全球貨幣政策的下一個分水嶺時刻，進入最後倒

數３６小時

。面對危機動輒５０基點、１００基點起步的聯儲，今次將選擇「小碎步」還是「大邁步」？利

率互換市場的押注錄１７年來最大分歧。



＊３３％ ＶＳ ６７％，民主黨籲７５基點＊



減息２５基點，還是５０基點？債市交易員以３３％ ＶＳ ６７％激烈爭持中，各路大佬

亦紛紛押注甚至「進諫」。最吸引眼球的，當屬兩大財經喉舌《華爾街日報》、《金融時報》，

不約而同聲稱，「利率太高，應減息５０基點……此並非沒有風險（例如股市泡沫）……但僅減

息２５基點看起來風險更大」，「降息５０基點是為避免過度限制經濟，以及防止市場對下次會

議前發布的任何疲軟數據做出不利反應」。

支持５０基點的大佬陣營則包括前紐約聯儲主席杜德利（Ｗｉｌｌｉａｍ Ｄｕｄｌｅｙ）

、前財長薩默斯（Ｌａｗｒｅｎｃｅ Ｓｕｍｍｅｒｓ）、薩姆規則（Ｓａｈｍ Ｒｕｌｅ）提

出者薩姆（Ｃｌａｕｄｉａ Ｓａｈｍ）、諾獎得主克魯格曼（Ｐａｕｌ Ｋｒｕｇｍａｎ）等

。

更戲劇化的是，包括沃倫（Ｅｌｉｚａｂｅｔｈ Ｗａｒｒｅｎ）在內的３名民主黨參議員

周二致信鮑公，要求減息７５基點，理由是「就業數據調整緩慢，因此應前置減息以避免其滑向

潛在的危機」，此舉被視作民主黨刻意為「５０基點」減幅鋪路。



＊點陣圖值關注，美元升跌難料＊



不過，相比２５還是５０基點，周四（１９日）凌晨更值關注的無疑是點陣圖更新，６月時

，聯儲預期２０２４、２０２５年底，聯邦基金利率水平分別為５﹒１％、４﹒１％，遠高於市

場最新預期的４﹒１％、２﹒８％。此外，聯儲對被視作「中性利率」的聯邦基金利率長期水平

的預期，是將維持６月時預期的２﹒８％，還是２０１９年周期中期調整前的２﹒５％，乃至大

流行爆發前的１﹒７５％，同值得關注。

對於有觀點指，如減息５０基點，相當於聯儲對美國經濟「大鑊」的確認，例如科網泡沫破

裂

、全球金融海嘯等。但歷史數據顯示，聯儲啟動減息後，標指、科技股、美元、黃金等都無絕對

的看升或看跌。



＊若「抱憾以終」恐傷及軟著陸＊



例如２００１年１月減息後６個月，美元大升（８﹒３％）、黃金持平（－０﹒１％）；

２００７年９月減息後６個月，美元卻大貶（－９﹒６％）、黃金則飆升（３５﹒６％）。再看

１９８４年１０月，為壓制強美元而啟動的激進減息（１７５基點），６個月後美元仍升值

（３﹒３％）、黃金走跌（－７﹒７％）。

無論如何，鮑公似乎正陷入「洗澡的傻瓜（ｆｏｏｌ ｉｎ ｔｈｅ ｓｈｏｗｅｒ）」的

困境－－猛開熱水（減息５０基點）或燙傷自己；熱水開得太小（減息２５基點），就業市場恐

太過冰冷，傷及軟著陸。

鑒於今次為１１月總統大選前最後一次議息，如同薩翁經典之作《凱撒大帝

（Ｊｕｌｉｕｓ Ｃａｅｓａｒ）》的名句，「ｔａｋｅ ｔｈｅ ｃｕｒｒｅｎｔ ｗｈｅｎ

ｉｔ ｓｅｒｖｅｓ， ｏｒ ｌｏｓｅ ｏｕｒ ｖｅｎｔｕｒｅｓ（順勢而為，否則抱憾

以終）」，答案即將揭盅。

