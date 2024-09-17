  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯
AH股新聞

17/09/2024 15:45

《中國要聞》中國科學家首從自研太空望遠鏡獲取完整月亮Ｘ光圖像

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據《央視新聞》報道，今日上午，中國「愛因斯坦探針」衛星
（Ｅｉｎｓｔｅｉｎ　Ｐｒｏｂｅ，下稱「ＥＰ」）空間Ｘ射線天文台，在中秋佳節期間從太空
傳回月亮的Ｘ射線照片，讓民眾欣賞到在Ｘ光波段裏不一樣的月亮。相關照片是從ＥＰ衛星上的
「風行天」Ｘ射線望遠鏡（ＦＸＴ）獲得，這也是中國科學家首次用自己研發的空間望遠鏡觀測
得到完整月亮的Ｘ光圖像。
　　ＥＰ衛星是中國科學院空間科學（二期）戰略性先導科技專項立項並實施的空間科學衛星系
列的重大任務之一，由中方主導，歐洲航天局、德國馬普地外物理研究所和法國航天局以國際合
作形式參與衛星研製。其中，「風行天」是ＥＰ衛星配置的兩個科學載荷之一，由中國科學院高
能物理研究所牽頭研製。
　　今年中秋節恰逢月亮處於地月軌道的近地點附近，距地球僅３５７４００公里，因此此時月
亮比普通滿月面積約增大１４％，而且亮度更高，因而被稱為「超級月亮」，這也是天文觀測的
好時機。
　　歷史上，只有兩顆衛星，即德國ＲＯＳＡＴ和美國Ｃｈａｎｄｒａ，對月面成功進行了成像
觀測。「風行天」此次在中秋節這一特別的時間段對滿月進行了Ｘ射線觀測，並成功傳回了清晰
的月面Ｘ射線照片。與國際上在軌運行的其他Ｘ射線衛星相比，「風行天」擁有較好的Ｘ射線能
量分辨和較高的有效面積，可以揭示氧、鐵、鎂、鋁和硅等元素在月表的分布。
　　ＥＰ衛星首席科學家、中國科學院國家天文台研究員袁為民介紹，儘管ＥＰ衛星的核心科學
目標是探測和研究宇宙高能暫現天體，但超強的Ｘ射線探測能力使得ＥＰ衛星有著廣泛的探測目
標和應用前景。「風行天」所拍攝的這些月面Ｘ射線圖像，對開展月球相關科學研究具有重要價
值。（ｊｑ）

【與拍賣官看藝術】常玉作品屢創天價，背後其實藏著跌宕起伏的人生► 即睇

返回AH股新聞

下一篇新聞︰17/09/2024 15:44  【大國博弈】美日據報接近達成協議，限制對華芯片技術出口

其他AH股新聞
More

17/09/2024 15:33  【大國博弈】美軍反潛機飛越台灣海峽，解放軍戰機跟監警戒

17/09/2024 15:15  《中國要聞》白雲機場口岸今年出入境客流量已較去年全年增１９％

17/09/2024 15:11  《華為動向》華為三折疊手機預約量超６２６萬，本周五正式開售

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，銀行加定存息迎戰銀債，3個月最高...

15/09/2024 10:55

貨幣攻略

以巴衝突 | 從以色列人質到和平志願者的犧牲，說明了甚麼？

12/09/2024 07:47

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金