《中國要聞》中國科學家首從自研太空望遠鏡獲取完整月亮Ｘ光圖像

《經濟通通訊社１７日專訊》據《央視新聞》報道，今日上午，中國「愛因斯坦探針」衛星

（Ｅｉｎｓｔｅｉｎ Ｐｒｏｂｅ，下稱「ＥＰ」）空間Ｘ射線天文台，在中秋佳節期間從太空

傳回月亮的Ｘ射線照片，讓民眾欣賞到在Ｘ光波段裏不一樣的月亮。相關照片是從ＥＰ衛星上的

「風行天」Ｘ射線望遠鏡（ＦＸＴ）獲得，這也是中國科學家首次用自己研發的空間望遠鏡觀測

得到完整月亮的Ｘ光圖像。

ＥＰ衛星是中國科學院空間科學（二期）戰略性先導科技專項立項並實施的空間科學衛星系

列的重大任務之一，由中方主導，歐洲航天局、德國馬普地外物理研究所和法國航天局以國際合

作形式參與衛星研製。其中，「風行天」是ＥＰ衛星配置的兩個科學載荷之一，由中國科學院高

能物理研究所牽頭研製。

今年中秋節恰逢月亮處於地月軌道的近地點附近，距地球僅３５７４００公里，因此此時月

亮比普通滿月面積約增大１４％，而且亮度更高，因而被稱為「超級月亮」，這也是天文觀測的

好時機。

歷史上，只有兩顆衛星，即德國ＲＯＳＡＴ和美國Ｃｈａｎｄｒａ，對月面成功進行了成像

觀測。「風行天」此次在中秋節這一特別的時間段對滿月進行了Ｘ射線觀測，並成功傳回了清晰

的月面Ｘ射線照片。與國際上在軌運行的其他Ｘ射線衛星相比，「風行天」擁有較好的Ｘ射線能

量分辨和較高的有效面積，可以揭示氧、鐵、鎂、鋁和硅等元素在月表的分布。

ＥＰ衛星首席科學家、中國科學院國家天文台研究員袁為民介紹，儘管ＥＰ衛星的核心科學

目標是探測和研究宇宙高能暫現天體，但超強的Ｘ射線探測能力使得ＥＰ衛星有著廣泛的探測目

標和應用前景。「風行天」所拍攝的這些月面Ｘ射線圖像，對開展月球相關科學研究具有重要價

值。（ｊｑ）

