  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

19/09/2024 11:25

《中國要聞》中秋假期國內出遊人數及花費較疫情前有所增長

　　《經濟通通訊社１９日專訊》今年中秋假期國內旅客偏好短途出遊。據文旅部數據中心測算
，２０２４年中秋假期三天（９月１５日至１７日），全國國內出遊１﹒０７億人次，較
２０１９年同期增長６﹒３％；國內遊客出遊總花費５１０﹒４７億元（人民幣．下同），較
２０１９年同期增長８％。
　　中秋旅遊產品價格相對較低。據去哪兒數據，酒店在中秋期間的價格較國慶便宜１５％左右
；其中，三星級酒店價格較國慶、去年同期均低兩成左右。
　　機票價格方面，去哪兒網和攜程旗下Ｆｌｉｇｈｔ　ＡＩ平台數據均顯示，境內機票在中秋
期間的價格相比去年中秋、國慶前３日均下降約２５％，與６月份基本持平。
　
＊受颱風影響，中秋民航旅客運輸量同比降兩成＊
　
　　從交通出行數據來看，據交通運輸部披露，中秋期間全社會跨區域人員流動量日均預計超
２﹒０５億人次，同比增長２８﹒２％，其中，鐵路客運量預計超４２９９萬人次。
　　但從民航數據來看，航班執飛量同比大幅下滑。一方面是由於颱風「貝碧嘉」導致江浙滬航
班大面積取消，另一方面也和去年中秋、國慶合併８天假期，更適合長途出遊有關。
　　航班管家數據顯示，今年中秋期間，民航旅客運輸量達５０６﹒９萬人次，較２０１９年中
秋微增１﹒２％，日均同比２０２３年中秋大幅下降２１﹒７％。
　　另據飛常准民航看板數據，２０２４年中秋假期國內航線實際執行客運航班量３﹒４２萬班
次，同比下降１２％，較２０１９年同期下降６％。受颱風天氣影響，國內航線實際取消客運航
班量超１萬班次，同比去年航班取消量增長５６％，其中上海浦東、上海虹橋兩場國內航線航班
取消量超２０００班次，同比去年增長２９２％，９月１６日航班取消量達今年之最。
　　出入境方面，據國家移民管理局數據，今年中秋節期間全國邊檢機關共計保障５２５﹒６萬
人次中外人員出入境，日均１７５﹒２萬人次，較去年中秋節同期增長１８﹒６％。其中，外國
人５５﹒４萬人次，較去年同期大幅增長６２﹒２％，說明入境遊恢復較快。（ｌｃ）

【你點睇】的士記分制將於周末生效，你認為該制度可否幫助的士提升服務質素？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 大新逆市新增4個月4.1厘，創興3個月3.7厘

17/09/2024 16:51

貨幣攻略

以巴衝突 | 從以色列人質到和平志願者的犧牲，說明了甚麼？

12/09/2024 07:47

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金