《中國要聞》中秋假期國內出遊人數及花費較疫情前有所增長

《經濟通通訊社１９日專訊》今年中秋假期國內旅客偏好短途出遊。據文旅部數據中心測算

，２０２４年中秋假期三天（９月１５日至１７日），全國國內出遊１﹒０７億人次，較

２０１９年同期增長６﹒３％；國內遊客出遊總花費５１０﹒４７億元（人民幣．下同），較

２０１９年同期增長８％。

中秋旅遊產品價格相對較低。據去哪兒數據，酒店在中秋期間的價格較國慶便宜１５％左右

；其中，三星級酒店價格較國慶、去年同期均低兩成左右。

機票價格方面，去哪兒網和攜程旗下Ｆｌｉｇｈｔ ＡＩ平台數據均顯示，境內機票在中秋

期間的價格相比去年中秋、國慶前３日均下降約２５％，與６月份基本持平。



＊受颱風影響，中秋民航旅客運輸量同比降兩成＊



從交通出行數據來看，據交通運輸部披露，中秋期間全社會跨區域人員流動量日均預計超

２﹒０５億人次，同比增長２８﹒２％，其中，鐵路客運量預計超４２９９萬人次。

但從民航數據來看，航班執飛量同比大幅下滑。一方面是由於颱風「貝碧嘉」導致江浙滬航

班大面積取消，另一方面也和去年中秋、國慶合併８天假期，更適合長途出遊有關。

航班管家數據顯示，今年中秋期間，民航旅客運輸量達５０６﹒９萬人次，較２０１９年中

秋微增１﹒２％，日均同比２０２３年中秋大幅下降２１﹒７％。

另據飛常准民航看板數據，２０２４年中秋假期國內航線實際執行客運航班量３﹒４２萬班

次，同比下降１２％，較２０１９年同期下降６％。受颱風天氣影響，國內航線實際取消客運航

班量超１萬班次，同比去年航班取消量增長５６％，其中上海浦東、上海虹橋兩場國內航線航班

取消量超２０００班次，同比去年增長２９２％，９月１６日航班取消量達今年之最。

出入境方面，據國家移民管理局數據，今年中秋節期間全國邊檢機關共計保障５２５﹒６萬

人次中外人員出入境，日均１７５﹒２萬人次，較去年中秋節同期增長１８﹒６％。其中，外國

人５５﹒４萬人次，較去年同期大幅增長６２﹒２％，說明入境遊恢復較快。（ｌｃ）

