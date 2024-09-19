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AH股新聞

19/09/2024 12:01

《中國要聞》中秋消費市場疲軟，電影票房平淡、月餅降價三成

　　《經濟通通訊社１９日專訊》今年中秋假期國內消費市場疲軟。從電影票房來看，雖然今年
中秋檔電影市場新片扎堆，亦有口碑佳作，但票房表現仍然平淡。國家電影專資辦數據顯示，中
秋檔（９月１５日－１７日）全國電影票房收入３﹒８９億元（人民幣．下同），不及新冠疫情
前的２０１８年和２０１９年。據市場調研機構燈塔電影專業版，檔期內９５８萬人次觀影，放
映總場次為１３７﹒６５萬場，平均票價４０﹒６元，略低於暑期檔票價。
　　在中秋假期期間，共有２１部新片集中定檔，創造近十年來新片數量最多的中秋檔。然而，
只有一部電影票房破億元。基於真實事件改編的《野孩子》以１﹒２３億元票房成為檔期冠軍。
　
＊月餅降價逾三成，銷量提升＊
　
　　此外，或受國內需求偏弱和庫存偏高等因素影響，中秋假期白酒、月餅、茶葉、大閘蟹和紅
酒為主要代表的中秋禮品價格均有不同程度回落、但銷量同比回升。
　　根據《財聯社》的報道，預計今年中秋假期白酒動銷下降２－３成、月餅、茶葉、大閘蟹、
紅酒為代表的中秋四件套市場價格同比下降均超１０％。其中，月餅降價幅度最大，同比下降
３５％左右。但銷量則呈現明顯增長－－叮咚買菜和京東超市等平台數據顯示，中秋節前後月餅
銷量整體高於去年同期至少３成、大閘蟹品類銷量同比增長１６７％；京東超市紅酒的銷量亦同
比上升２０％。
　　東北證券首席經濟學家付鵬日前指出，過去１０年中國消費升級很大程度是因為房地產價格
帶來財富效應，現今效應減弱導致消費降級，並且預期消費降級的過程遠未結束。（ｌｃ）

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