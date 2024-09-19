《中國要聞》發改委將推戶籍制度改革、加快保障房建設等政策措施

《經濟通通訊社１９日專訊》發改委新聞發言人金賢東今日在新聞發布會上表示，將充分發
揮城鎮化工作暨城鄉融合發展工作部際聯席會議作用，會同有關部門制定新型城鎮化年度重點任
務，壓茬推進任務落實，配合推動相關部門研究提出戶籍制度改革、常住地提供基本公共服務、
隨遷子女義務教育、加快保障性住房建設等具體政策措施。同時，推動省級政府落實主體責任，
完善推進新型城鎮化的工作機制。（ｌｃ）
【你點睇】美眾院通過法案，香港駐美經貿辦恐遭關閉，你是否支持中方對此作出強烈反制？► 立即投票
19/09/2024 16:40
《經濟通通訊社１９日專訊》發改委新聞發言人金賢東今日在新聞發布會上表示，將充分發
揮城鎮化工作暨城鄉融合發展工作部際聯席會議作用，會同有關部門制定新型城鎮化年度重點任
務，壓茬推進任務落實，配合推動相關部門研究提出戶籍制度改革、常住地提供基本公共服務、
隨遷子女義務教育、加快保障性住房建設等具體政策措施。同時，推動省級政府落實主體責任，
完善推進新型城鎮化的工作機制。（ｌｃ）
【你點睇】美眾院通過法案，香港駐美經貿辦恐遭關閉，你是否支持中方對此作出強烈反制？► 立即投票
上一篇新聞︰19/09/2024 16:40 《中國要聞》發改委：將建立大食物統計監測指標與工作體系
下一篇新聞︰19/09/2024 16:40 《中國要聞》發改委：適時推出一批增量政策舉措
19/09/2024 16:35 《中日局勢》中國外交部指日童遇襲身亡屬個案，料不影響中日合作
19/09/2024 16:34 《ＡＩ熱潮》通義萬相發布視頻生成模型，可生成影視級高清視頻
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣N
基金
MPF