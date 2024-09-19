《中國要聞》發改委將推戶籍制度改革、加快保障房建設等政策措施

《經濟通通訊社１９日專訊》發改委新聞發言人金賢東今日在新聞發布會上表示，將充分發

揮城鎮化工作暨城鄉融合發展工作部際聯席會議作用，會同有關部門制定新型城鎮化年度重點任

務，壓茬推進任務落實，配合推動相關部門研究提出戶籍制度改革、常住地提供基本公共服務、

隨遷子女義務教育、加快保障性住房建設等具體政策措施。同時，推動省級政府落實主體責任，

完善推進新型城鎮化的工作機制。（ｌｃ）

