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19/09/2024 16:40

《中國要聞》發改委將推戶籍制度改革、加快保障房建設等政策措施

　　《經濟通通訊社１９日專訊》發改委新聞發言人金賢東今日在新聞發布會上表示，將充分發
揮城鎮化工作暨城鄉融合發展工作部際聯席會議作用，會同有關部門制定新型城鎮化年度重點任
務，壓茬推進任務落實，配合推動相關部門研究提出戶籍制度改革、常住地提供基本公共服務、
隨遷子女義務教育、加快保障性住房建設等具體政策措施。同時，推動省級政府落實主體責任，
完善推進新型城鎮化的工作機制。（ｌｃ）

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