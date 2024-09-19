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19/09/2024 18:12

平保：郭曉濤、付欣執董資格獲國家金融監管總局核准批復

　　《經濟通通訊社１９日專訊》平保（０２３１８）（滬：６０１３１８）宣布，近日已收到
國家金融監督管理總局核准舉郭曉濤及付欣任職公司執行董事之資格之批復，據此委任於昨日起
生效。（ｒｈ）

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