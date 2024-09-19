  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

19/09/2024 10:00

《與聯共策－鄒建雄》中國股市：投資者如何掌握股息機會？

　　《與聯共策》自中國政府在４月公布稱為「國九條」的監管指令以來，股息躍升為市場焦點
。中國亦曾於２００４年與２０１４年提出國九條，促進了中國Ａ股市場的現代化。２０１４年
國九條公布後，高增長企業紛紛掛牌上市，且上市公司數目迅速增加，令公開股票市場連帶成為
經濟的一大資金來源。
　　新國九條可分為三大政策重點：一）加強資本市場監督與治理；二）改善上市公司的品質，
包括設定更高的上市標準、執行更嚴格的退市流程和確保增加股東回報；三）加強投資者保護，
例如建立更透明的懲處機制、改善資訊披露和提高長期機構資本投入Ａ股的比例。
　　聯博認為，新國九條類似其他市場（例如日本與南韓）監管機關一般會發布的指導方針，顯
示中國市場的發展持續成熟化。
　　中國市場固然有其獨特之處，但聯博認為，中國企業對配息新規的反應預計正面。部分原因
在於，目前宏觀經濟趨勢趨緩，政府財政緊張，而新國九條旨在鼓勵國營企業發放股息給政府股
東。
　
＊企業有能力發放更多股息＊
　
　　法規變動來得正是時候。觀察歷史趨勢，中國企業的配息率向來遠低於西方國家的企業，因
此現在比往年更有能力提高股息。
　　２０００年，中國當年加入世界貿易組織，中國企業在此背景下迅速增長，採取積極擴張模
式，聚焦在盡快提高產能。為了興建更多工廠與設施，中國企業的資本支出需求龐大，因此發行
大量股票與債券。在高速增長的環境下，企業並無多餘現金回饋股東。
　　然而，隨著中國經濟逐漸成熟與增長步伐趨緩，資本支出需求已經降低。管理良好的企業如
今能將多餘資金回饋股東，因為資本投資減少，現金得以用於發放股息與回購股份，令兩者近年
均呈現穩定增長。
　
＊高股息企業的股價是否增長可期？＊
　
　　另一方面，有證據顯示，高股息企業受到市場青睞。過去兩年，滬深３００紅利指數（涵蓋
高股息企業）表現大幅領先滬深３００指數。
　　這股趨勢亦是中國價值股表現領先增長股的原因。自２０２２年初以來，ＭＳＣＩ中國Ａ股
價值指數（高股息個股的比重較高）表現優於ＭＳＣＩ中國Ａ股增長指數，而領先幅度達３８％

　
＊潛在障礙＊
　
　　然而，倘若政府轉變政策目標或重點，配息趨勢則可能受到影響。
　　經濟趨緩是另一個潛在障礙。置身目前未明朗化的經濟環境，多數大型企業的盈利與利潤率
固然受到支持，但股息終究來自於企業利潤。倘若經濟增長力道進一步減弱，企業盈利與利潤率
可能遭到擠壓，進而削弱配息。《聯博中國香港零售業務董事總經理　鄒建雄》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】美眾院通過法案，香港駐美經貿辦恐遭關閉，你是否支持中方對此作出強烈反制？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 大新逆市新增4個月4.1厘，創興3個月3.7厘

17/09/2024 16:51

貨幣攻略

以巴衝突 | 從以色列人質到和平志願者的犧牲，說明了甚麼？

12/09/2024 07:47

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金