《與聯共策－鄒建雄》中國股市：投資者如何掌握股息機會？

《與聯共策》自中國政府在４月公布稱為「國九條」的監管指令以來，股息躍升為市場焦點

。中國亦曾於２００４年與２０１４年提出國九條，促進了中國Ａ股市場的現代化。２０１４年

國九條公布後，高增長企業紛紛掛牌上市，且上市公司數目迅速增加，令公開股票市場連帶成為

經濟的一大資金來源。

新國九條可分為三大政策重點：一）加強資本市場監督與治理；二）改善上市公司的品質，

包括設定更高的上市標準、執行更嚴格的退市流程和確保增加股東回報；三）加強投資者保護，

例如建立更透明的懲處機制、改善資訊披露和提高長期機構資本投入Ａ股的比例。

聯博認為，新國九條類似其他市場（例如日本與南韓）監管機關一般會發布的指導方針，顯

示中國市場的發展持續成熟化。

中國市場固然有其獨特之處，但聯博認為，中國企業對配息新規的反應預計正面。部分原因

在於，目前宏觀經濟趨勢趨緩，政府財政緊張，而新國九條旨在鼓勵國營企業發放股息給政府股

東。



＊企業有能力發放更多股息＊



法規變動來得正是時候。觀察歷史趨勢，中國企業的配息率向來遠低於西方國家的企業，因

此現在比往年更有能力提高股息。

２０００年，中國當年加入世界貿易組織，中國企業在此背景下迅速增長，採取積極擴張模

式，聚焦在盡快提高產能。為了興建更多工廠與設施，中國企業的資本支出需求龐大，因此發行

大量股票與債券。在高速增長的環境下，企業並無多餘現金回饋股東。

然而，隨著中國經濟逐漸成熟與增長步伐趨緩，資本支出需求已經降低。管理良好的企業如

今能將多餘資金回饋股東，因為資本投資減少，現金得以用於發放股息與回購股份，令兩者近年

均呈現穩定增長。



＊高股息企業的股價是否增長可期？＊



另一方面，有證據顯示，高股息企業受到市場青睞。過去兩年，滬深３００紅利指數（涵蓋

高股息企業）表現大幅領先滬深３００指數。

這股趨勢亦是中國價值股表現領先增長股的原因。自２０２２年初以來，ＭＳＣＩ中國Ａ股

價值指數（高股息個股的比重較高）表現優於ＭＳＣＩ中國Ａ股增長指數，而領先幅度達３８％

。



＊潛在障礙＊



然而，倘若政府轉變政策目標或重點，配息趨勢則可能受到影響。

經濟趨緩是另一個潛在障礙。置身目前未明朗化的經濟環境，多數大型企業的盈利與利潤率

固然受到支持，但股息終究來自於企業利潤。倘若經濟增長力道進一步減弱，企業盈利與利潤率

可能遭到擠壓，進而削弱配息。《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》



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