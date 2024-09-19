《神州頭條》財經報章頭版摘要：國務院支持科技型企業境內外上市

《經濟通通訊１９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



健全資本市場功能，支持科技型企業上市

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國務院總理李強１８日主持召開國務院常務會議，研究促進創業投資發展的有關舉措，聽取今年

糧食生產形勢和農業工作情況的匯報，審議通過《烈士褒揚條例（修訂草案）》，審議通過《中

華人民共和國兩用物項出口管制條例（草案）》。



逆回購操作加碼，流動性管理更趨精細化

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人行１８日當日以固定利率、數量招標方式開展了５６８２億元（人民幣．下同）逆回購操作，

操作量遠高於前次的１３８７億元，中標利率１﹒７％，與前次操作相同。當日有４８７５億元

７天期逆回購和５９１０億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期。



九部門出台智慧口岸建設指導意見

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海關總署、發改委、工信部、財政部等九部門近日聯合發布《關於智慧口岸建設的指導意見》提

出，到２０２５年，普通口岸設施設備和信息化短板基本補齊，口岸通行狀況明顯改善；重要口

岸設施設備和監管運營智能化水平顯著提升；樞紐口岸基本建成智慧口岸並發揮引領示範作用。





《上海證券報》



落實資本市場改革重點舉措，進一步激發創投市場活力

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國務院總理李強１８日主持召開國務院常務會議，研究促進創業投資發展的有關舉措，聽取今年

糧食生產形勢和農業工作情況的彙報，審議通過《烈士褒揚條例（修訂草案）》，審議通過《中

華人民共和國兩用物項出口管制條例（草案）》。



產業優勢鍛造外貿「爆發力」

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在複雜的國際貿易環境下，８月中國外貿出口增速加快，超出市場普遍預期。從地方近期披露的

具體數據看，廣東、江蘇、安徽等地因為外向型產業優勢排位靠前。同樣的，向全球看，中國外

貿出口加快增長，不僅有「搶出口」因素，更是結構優化、出口相關產業競爭力提升的體現。



今年來派發超１２００億元，公募基金加大分紅力度

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在持續震盪的行情中，投資者越來越看重分紅，基金公司也加大了旗下基金分紅的力度。統計數

據顯示，今年以來公募基金分紅金額突破１２００億元。從基金類型看，ＥＴＦ正在成為分紅的

重要力量，多隻寬基ＥＴＦ今年以來分紅金額超過１０億元。





《證券時報》



國常會：支持符合條件科技型企業境內外上市

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國務院總理李強１８日主持召開國務院常務會議，研究促進創業投資發展的有關舉措，聽取今年

糧食生產形勢和農業工作情況的彙報，審議通過《烈士褒揚條例（修訂草案）》，審議通過《中

華人民共和國兩用物項出口管制條例（草案）》。



耐心資本持倉逼近歷史峰值，高頻減持式微

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今年５月以來，Ａ股市場震盪走弱，上證指數重回３０００點下方。在不少投資者陷入迷茫時刻

，以中央匯金、證金公司為主的「國家隊」和以社保基金、養老保險基金、保險資金等為主的耐

心資本頻頻發力，為市場的穩定貢獻力量。



提升統計質效，防範和懲治統計造假

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十四屆全國人大常委會第十一次會議日前表決通過了關於修改統計法的決定。此次統計法修改是

在保持現行統計法制度框架基本不變的基礎上，重點在「加強統計監督」、「防範和懲治統計造

假」、「健全科學合理的統計標準和統計指標體系」等方面進行了補充修改和完善，夯實防治統

計造假責任鏈條，提高統計科學性。（ｌｃ）

