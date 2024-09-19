《神州經脈》中國轉減持美國債，Ａ場兩連升，人民幣創近年半高

《神州經脈》美聯儲四年多來首次降息，幅度超預期，亞太股市獲提振，日韓台主要股指均

收漲，Ａ股更連升兩日。滬綜指今日（１９日）收升０﹒７％，報２７３６﹒０２點，深成指收

升１﹒１９％，創業板指升０﹒８５％。滬深兩市今日成交６２７０億元（人民幣．下同），較

上個成交日（１８日）放量１４７７億元或增３１％，屬本月２日以來首次重上６０００億水平

。

美聯儲降息５０個基點落地後，市場風險情緒高漲，此前持幣觀望的客盤加速結匯，人民幣

兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒０６６０，較上個交易日４時３０分收盤價大升

２３３點子，三連升，創去年５月２６日以來近一年半新高，全日在７﹒０６０５至

７﹒１０９９之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒０９８３，較上個交易日跌１１３點子，創９月１３日以

來近一周新低，上個交易日報７﹒０８７０。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 環球同業銀行金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）數據顯示，８月人民幣國際支付份額為

４﹒６９％，從７月的歷史新高（４﹒７４％）下滑０﹒０５個百分點，但連續第十個月在４％

以上，國際支付排名亦連續第十個月維持在全球第四。美元繼續排第一，國際支付份額由

４７﹒８１％升至４９﹒０７％。第二位歐元的國際支付份額則由２２﹒４７％下降至

２１﹒５８％；英鎊所佔比重亦下跌，由７％跌至６﹒５％，繼續排第三。第五位為日圓，佔比

從３﹒６２％增至３﹒９８％



２﹒ 美國財政部公布的數據顯示，中國在７月減持３７億美元美國國債，持有規模降低至

７７６５億美元，仍然是第二大持有國家。中國剛於６月轉為增持美債後，７月即再度改為減持

美債。持有美債最多的日本，連續第四個月減持美債，７月再減持２０億美元，持有量

１﹒１１６萬億美元，為去年１０月以來最低水平。



３﹒ 在美聯儲減息５０基點後，內地市場亦傳來利好消息。官媒《證券時報》報道，９月

ＬＰＲ報價明天出爐，的確存在變動的可能性，當前市場預期是有可能下降２０基點左右；存量

房貸利率下調的預期也在不斷強化。另外，為支持保交房政策，最高人民法院７月底發布了《關

於房地產白名單項目採取保全執行措施有關問題的通知》。有知情人士確認，法院系統已經收到

這份文件，當中規定，人民法院對金融機構為支持房產白名單項目建設提供的新增貸款、發放的

併購貸款等帳戶及其資金，不得採取凍結、扣劃措施。



４﹒ 中國船舶與中國重工公布換股吸收合併預案，每１股中國重工股票可換０﹒１３３５股中

國船舶股票，換股價格按照停牌前１２０個交易日的股票交易均價確定，中國船舶確定為每股

３７﹒８４元，中國重工確定為每股５﹒０５元。不少市場人士認為，此次交易對中國重工並不

友好，中國船舶股東約有７％套利空間。



５﹒ 據汽車行業博客ＥＶ報道，蔚來正考慮收購奧迪在比利時的工廠，冀在歐洲建立本地生產

線，以規避歐盟執委會對進口中國電動汽車徵收的關稅。如果歐盟２７國確認對進口中國電動汽

車加徵額外關稅，蔚來將面臨每輛汽車超過２０％的關稅。比利時媒體周三引述可靠消息來源透

露，蔚來最近派出一個代表團到訪該工廠，並正在準備報價；報價必須在下周一（９月２３日）

之前提交給大眾集團。



６﹒ ２０２４年中秋假期三天（９月１５日至１７日），全國國內出遊１﹒０７億人次，較

２０１９年同期增６﹒３％；國內遊客出遊總花費５１０﹒４７億元，較２０１９年同期增長

８％。中秋期間全社會跨區域人員流動量日均預計超２﹒０５億人次，同比增長２８﹒２％，其

中，鐵路客運量預計超４２９９萬人次。出入境方面，據國家移民管理局數據，今年中秋節期間

全國邊檢機關共計保障５２５﹒６萬人次中外人員出入境，日均１７５﹒２萬人次，較去年中秋

節同期增長１８﹒６％。其中，外國人５５﹒４萬人次，較去年同期大幅增長６２﹒２％。



７﹒ 深圳一名１０歲男童昨上學途中遇襲重傷，今日凌晨不治，４４歲姓鍾兇徒已當場被捕。

據《路透》報道，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上確認，該男童為日本國籍，其父為

日本人，其母為中國人，並指該案件為個案，相信此個案不會影響中日合作。日本首相岸田文雄

今日就此案表示，「這是極其卑劣的犯罪行為」，並稱已指示有關部門要求中方盡早說明案件實

際情況。日本官房長官林芳正亦表示，將在相關省廳緊急討論關於確保乘校車或步行等日本人學

校上下學安全措施表示，強調在要求中方保護日僑安全的同時，將盡全力防止此類事件再次發生

。



８﹒ 發改委新聞發言人金賢東今日在新聞發布會上表示，要加大宏觀調控力度。宏觀政策適度

加力、更加精準，加強逆周期調節。加快全面落實已確定的政策舉措，促進「兩重」等政府投資

項目盡快開工建設並形成實物工作量；推動加力支持「兩新」政策措施盡快落地見效，適時推出

一批操作性強、效果好、讓群眾和企業可感可及的增量政策舉措。（ｓｌ）

