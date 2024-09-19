《鍾之日記》人幣彈內房飆，恒指重上萬八

《鍾之日記》９月１９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美聯儲「大手筆」減息半厘，開啟寬鬆周期，不過鮑威爾亦警告不應認為這是未來降息「新

節奏」。惟聯儲局點陣圖預測顯示，大部分官員傾向於年內仍有０﹒５厘減息空間，並預期明年

減息１厘。香港金管局宣布下調貼現窗基本利率５０個點子至５﹒２５厘，港股今日低開後即轉

強，盤中升逾四百點，衝上萬八關，全日收報１８０１３險企１００天線，升３５３點或２％，

主板成交近１４８８億元。



＊Ａ股兩連升，成交上六千億＊



美降息幅度超預期，或令內地有空間放鬆貨幣政策以刺激經濟，利好滬深股市。滬綜指今日

收升０﹒７％，報２７３６﹒０２點，深成指收升１﹒１９％，創業板指升０﹒８５％。兩市今

日成交６２７０億元（人民幣．下同），較上個成交日（１８日）放量１４７７億元或增３１％

，屬本月２日以來首次重上６０００億水平。

大消費股全日強勢，其中家居用品板塊漲３﹒３％最勁，食品飲料亦升，白酒股普遍反彈，

惟龍頭貴州茅台（滬：６００５１９）遭公募基金持續減持，逆勢收跌。



＊人幣大反彈，險股跟隨升＊



美聯儲拉開其４年來首次降息的大幕。外匯市場中，人民幣兌美元匯率迎來明顯反彈。人民

幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒０６６０，較上個交易日４時３０分收盤價大升

２３３點子，三連升，創去年５月２６日以來近一年半新高，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）日內

亦曾漲逾３００點，升破７﹒０６關口。

《央視財經》引述業內專家表示，未來中美利差收窄會給中國實施支持性的貨幣政策營造更

好的外部環境。人民幣匯率將得到更多的支撐，人民幣資產的回報率會逐漸地回升，會吸引更多

的國際資本來增配人民幣資產，更多的跨境資本會逐漸地流入中國，將改善國內的流動性狀況，

來降低實體經濟的融資成本，並增強人民幣匯率的穩定性。

人民幣反彈，利好中資保險股，中國平安（０２３１８）漲４％，升最多，新華保險

（０１３３６）升３﹒８％、中國太保（０２６０１）、中國太平（００９６６）及中國人保

（０１３３９）齊升逾３﹒６％，中國人壽（０２６２８）升２﹒８％。



＊９月ＬＰＲ料降，內房集體彈＊



美國減息後，市場憧憬有利人行進一步適度寬鬆，刺激經濟、利好樓市回升，港股內房今日

全線造好。雅居樂集團（０３３８３）飆９％，萬科（０２２０２）漲８﹒５％，華潤置地

（０１１０９）漲７﹒８％，融創中國（０１９１８）收升７﹒６％，越秀地產（００１２３）

升７﹒１％，龍湖集團（００９６０）亦升近７％，綠城中國（０３９００）全日漲６﹒８％。

９月ＬＰＲ報價明天出爐，當前市場預期有可能下降２０基點；另外，存量房貸利率下調的

預期也在不斷強化。《證券時報》報道亦稱，息口的確存在變動的可能性。銀河證券分析，中國

降息周期，多數對應國內經濟增速放緩、通脹水平下降時期；若美國開啟新一輪降息周期，則中

國降息空間將進一步打開。

另路透調查表示，中國經濟動能疲弱，亟需政策進一步發力，美聯儲降息５０基點，中國貨

幣政策騰挪空間加大，預計ＬＰＲ降息可能性再次明顯提升。在受訪的３９位金融機構人士中，

有２９位預計９月ＬＰＲ會降息，其中有２１位預計兩個期限ＬＰＲ同步下調１０－３０個基點

，佔比逾半。



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