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AH股新聞

19/09/2024 08:57

【內房困局】中指院：中秋節新樓銷售面積同比降三成

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中指研究院１８日發布的數據顯示，中秋假期期間（９月１５
日至１７日），全國２５個代表城市新房日均銷售面積同比下降約２９％，與２０１９年相比則
下降５５％。
　　中秋假期期間，多地售樓處營銷力度加大，但多個城市僅核心區樓盤到訪量較節前增加，冷
熱分化現象仍在，整體市場表現較平淡。中秋假期２５個代表城市新房成交日均面積為１２﹒９
萬平方米，而去年同期是１８﹒２萬平方米。
　　不過，部分城市的二手房市場在「以價換量」下保持了一定活躍度。數據顯示，中秋假期期
間，重點城市二手房成交套數較去年中秋假期普遍增長，其中北京、深圳、杭州、佛山二手房市
場活躍度尚在，尤其是一些「老破小」房源，價格降至剛需客群的心理預期後，這部分購房者逐
步入市。
　
＊居民收入預期等未有明顯改善，觀望情緒仍較重＊
　
　　中指研究院研究副總監徐躍進認為，當前，居民收入預期等長期因素尚未有明顯改善，購房
者觀望情緒仍較重，同時受供給端縮量的影響，導致新房市場運行承壓。此外，颱風「貝碧嘉」
於９月１６日登陸上海，這導致包括上海在內的長三角城市樓盤到訪量受到影響。
　　徐躍進認為，每年９月底是樓市政策密集出台期，預計放寬核心城市限制性政策仍是需求端
優化的重要方向，各地降低房貸利率、降低交易稅費等政策仍有進一步調整空間，同時，各地的
購房補貼力度也有望進一步加大。（ｌｃ）

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