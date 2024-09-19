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AH股新聞

19/09/2024 09:10

【國務會議】李強：支持符合條件科技型企業境內外上市

　　《經濟通通訊社１９日專訊》國務院總理李強１８日主持召開國務院常務會議，研究促進創
業投資發展的有關舉措。會議指出，創業投資事關科技創新、產業升級和高質量發展。要盡快疏
通「募投管退」各環節存在的堵點卡點，支持符合條件的科技型企業境內外上市，大力發展股權
轉讓、併購市場，推廣實物分配股票試點，鼓勵社會資本設立市場化併購母基金或創業投資二級
市場基金，促進創投行業良性循環。要推動國資出資成為更有擔當的長期資本、耐心資本，完善
國有資金出資、考核、容錯、退出相關政策措施。要夯實創業投資健康發展的制度基礎，落實資
本市場改革重點舉措，健全資本市場功能，進一步激發創業投資市場活力。
　
＊盡快公布新年度小麥最低收購價＊
　
　　會議聽取今年糧食生產形勢和農業工作情況的匯報，指出今年夏糧產量創歷史新高，秋糧豐
收在望，「菜籃子」產品供應充足。要精心組織抓好「三秋」糧食生產，加強災害監測預警和防
範應對，做好機收組織調度，確保秋糧豐收到手。及早研究制定糧食收儲政策預案，盡快公布新
年度小麥最低收購價，完善大豆加工獎補政策，保護好農民種糧積極性。要加大對牛羊養殖等支
持力度，抓緊實施一批紓困政策，幫助養殖戶渡過難關。
　　國務院常務會議審議通過《烈士褒揚條例（修訂草案）》，審議通過《中華人民共和國兩用
物項出口管制條例（草案）》。（ｌｃ）

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