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AH股新聞

19/09/2024 17:32

《中國要聞》美團研究院：北上廣深樂跑騎手月均收入１﹒１萬元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美團（０３６９０）研究院近日公布最新數據顯示，２０２４
年６月，在美團高頻騎手中，眾包騎手、樂跑騎手在北上廣深的平均收入分別為７３５４元（人
民幣．下同）、１１０１４元，而在三線及以下城市的平均收入分別為５５５６元、７１９７元
，基本代表了高頻騎手收入均值的區間。另有大量兼職騎手，主要利用午晚兩個高峰承擔配送任
務，在較短時間內即可獲得較高收入。
　　據了解，美團騎手包括普通眾包、樂跑等類型。普通眾包無跑單天數要求，工作時間更自由
；樂跑有跑單天數要求，平均收入更可觀。
　　數據又顯示，截至２０２３年，已有４５０萬美團騎手參加了國家推進的職業傷害保障試點
，而在２０２３年有過接單收入的７４５萬騎手中，近一半騎手接單天數不足３０天，呈現出較
強的過渡性就業特徵。而在７４５萬名有接單收入的騎手中，全年接單天數在２６０天以上的僅
有約１１％，相當於８１﹒９５萬人；而大約４８％的騎手全年接單天數不足３０天。這些數據
說明，騎手群體的工作模式具有較高的靈活性，許多人選擇將其作為臨時或兼職的工作。
　　另外，美團ＣＥＯ王興在今年中秋假期發布的內部全員信顯示，２０２３年在美團平台獲得
收入的騎手約有７４５萬人，獲報酬合共超過８００億元。
　
＊在上海日均跑單超１０小時才月入過萬＊
　　
　　此前《藍鯨新聞》曾在８月報道，上海一位外賣員透露，「在上海一天跑１０個小時外賣，
一個月能掙１萬多一點。像我這種新手還不算拼命的，有的人一天跑１３個小時，一個月能掙１
萬３左右。」對於在高溫下工作，該外賣員稱，「甚麼熱不熱的，只要跑不死，就往死裏幹。」
（ｊｑ）

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