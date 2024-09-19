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AH股新聞

19/09/2024 09:05

《兩岸經貿》大陸取消台灣３４項農產品零關稅，台灣：將拓外銷

　　《經濟通通訊社１９日專訊》國務院關稅稅則委員會宣布由下周三（２５日）起，恢復對台
灣蔬菜、水果和水產等３４項產品的進口關稅。
　　中國財政部昨日（１８日）表示，今次做法源於台灣單方面對大陸產品採取歧視性措施，國
台辦批評台灣賴清德政府堅持台獨立場，強調支持台獨屬助紂為虐，只會損害切身利益。
　　在台灣，農業部同日回應，稱大陸早已透過關稅以外措施打擊台灣農產品出口，估計取消「
零關稅」損失有限、影響可控，會繼續開拓海外高消費市場。
　
＊下周三起取消對台灣部分農產品零關稅＊
　
　　大陸９月２５日起停止執行台灣部分農產品的免關稅安排。據台媒報道，公告涵蓋的農產品
包括１５種水果、１１種蔬菜和８種水產，台灣盛產的鳳梨、檳榔、芒果，以至苦瓜、洋蔥、甘
藍、蝦、青口、鯖魚、鱸魚等都受限制。
　　在北京，國台辦發言人陳斌華昨日（１８日）表示，強烈支持取消對台灣農產品的「零關稅
」措施，同時強調關愛台灣同胞會一如既往歡迎和支持台農到大陸發展，但「搞『台獨』就沒有
和平、沒有發展」，支持「台獨」就是助紂為虐、自作自受，只會損害切身利益。
　
＊台灣稱將開拓高消費市場＊
　
　　台灣的農業部昨晚（１８日）發聲明表示，北京當局早已片面暫停台灣向大陸出口鳳梨、芒
果和蓮霧，亦實施入境食物註冊制度，影響台灣業界人士，認為北京早已單方面採取採取非關稅
貿易壁壘，影響台灣農產品出口。台灣農產品在大陸亦面對運輸成本高、通關時間長及偽冒產品
等競爭，估計北京取消「零關稅」安排損失有限、影響可控。
　　農業部續稱，會開拓大陸以外的高消費市場，並提到２０２０年和２０２４年，先後與澳洲
和新西蘭簽訂協議出口鳳梨，以及今年早前向日本輸出紅肉火龍果等，會繼續拓展外銷確保農民
收益。（ｊｑ）

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