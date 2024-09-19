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AH股新聞

19/09/2024 10:09

《神州金融》平安人壽總經理余宏辭職，繼任者暫未確定

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據《２１世紀財經》報道，中國平安（０２３１８）
（滬：６０１３１８）旗下公司平安人壽總經理余宏已經向董事會遞交辭呈，平安人壽官網董事
名單中已經沒有了余宏的相關信息。目前，平安人壽官網顯示的執行董事從原來的三人，變為平
安人壽董事長楊錚、副總經理蔡霆兩人。
　　此前，就有余宏或於近期由於到齡進入退休程序的消息傳出。出生於１９６８年１０月的余
宏現年５５周歲，作為女性領導，其年齡已達退休標準。
　　對於余宏卸任平安人壽總經理一職後將由誰來接任，根據一位接近平安人壽的人士透露，目
前繼任者暫未明確，至少需要一個月才能有相關決策。
　　公開資料顯示，余宏自１９９７年１２月加入平安，２０１７年３月出任平安人壽總經理，
２０１８年１１月底兼任平安人壽首席執行官、壽險執行委員會主任，負責壽險日常經營管理工
作，分管產品中心、運營中心、投管中心、科技研發部及銀行保險部。
　　平安人壽披露的２０２４年第２季度償付能力季度報告顯示，截至季度末，該公司總資產約
４﹒６８萬億元（人民幣．下同）；２０２４年上半年實現保險業務收入約３００７﹒８４億元
，實現淨利潤約５０２﹒６９億元。（ｊｑ）

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