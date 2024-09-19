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AH股新聞

19/09/2024 10:45

《中國房產》廣州花都地塊底價成交，今明２宗待拍地塊總價４５億

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據廣州公共資源交易中心官網，廣州市花都區昨日（１８日）
出讓一宗涉宅用地，根據交易結果，地塊以底價成交，共計成交金額約４﹒３３億元（人民幣．
下同）。
　　本周內，廣州還有兩宗涉宅用地待出讓，地塊分別位於海珠區及南沙區，共計起拍總價約
４５﹒７７億元。
　
＊為商業兼容二類居住用地＊
　
　　地塊出讓信息顯示，廣州花都區原計劃出讓兩宗涉宅地塊，兩宗地塊位置相鄰，且住宅部分
均為可售人才住房。不過，廣州市規劃和自然資源局於９月１４日發布國有建設用地使用權終止
網上掛牌出讓公告稱，花都區鳳凰南路以西、永利路以南ＣＡ１２１０００６地塊因故終止出讓

　　此次，廣州市成交的地塊為花都區鳳凰南路以西、永利路以南ＣＡ１２１００３０地塊，該
地塊土地用途為商業兼容二類居住用地，宗地面積４３８２﹒４７平方米，計算容積率建築面積
６０９５６平方米，掛牌起始價４３２７９萬元，折合起始樓面價７１００元╱平方米。
　　根據成交結果，上述地塊由廣州市億之城供應鏈管理有限公司以底價４３２７９萬元摘得。
　
＊今明兩日海珠和南沙２宗地塊競價＊
　
　　另根據廣州市此前發布的供地信息，本周內，廣州還有兩宗涉宅用地待出讓，地塊分別位於
海珠區及南沙區，共計起拍總價約４５﹒７７億元。
　　其中，海珠區ＡＨ０５０３１４地塊規劃用途為商住混合用地，計算容積率建築面積
１０４６９２﹒５平方米，起始總價３５５９５５萬元，折合起始樓面價３４０００元╱平方米
，地塊將於９月１９日限時競價。
　　南沙區２０２４ＮＪＹ－３地塊位於橫瀝島鳳凰大道西側、橫瀝中路北側，規劃用途為二類
居住用地（Ｒ２），計容總建築面積７７９５０平方米，掛牌起始價１０１７８０萬元，折合起
始樓面價１３０５７元╱平方米，地塊將於９月２０日限時競價。（ｊｑ）

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