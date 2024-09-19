《中國要聞》第六批專精特新小巨人企業公示，深圳新增數量第一

《經濟通通訊社１９日專訊》近日，工信部發布第六批專精特新「小巨人」企業公示名單。

經統計，各地第六批專精特新「小巨人」公示企業共計３０１２家，其中Ａ股上市公司１３１家

。廣東省（含深圳）企業入選公示名單共計５６１家，其中深圳以２９８家的新增數量繼續位居

第一。

分地域來看，江蘇省此次入選企業數量最多，達到７１１家，廣東省（含深圳）入選５６１

家。其次，浙江省入選４００家。這三個省份合計入選企業達１６７２家，佔比過半。其余入選

企業數超過百家的省、直轄市還有北京（２７１家）、上海（２０６家）、山東（１３６家）、

安徽（１１３家）等。經濟大省、一線城市入選「小巨人」企業數量跑在前列。

具體來看，深圳以２９８家的新增數量繼續位居第一。這２９８家企業主要分布在製造業核

心基礎零部件、元器件、關鍵軟件、先進基礎工藝、關鍵基礎材料和產業技術基礎等領域，符合

製造強國戰略十大重點產業領域的要求。此外，這些企業還符合網絡強國建設的信息基礎設施、

關鍵核心技術、網絡安全、數據安全領域的要求。

據《深圳特區報》，此前深圳已累計培育專精特新「小巨人」企業７４２家，總數位列全國

大中城市第二。加上此次公示的入選企業，深圳專精特新「小巨人」企業將突破１０００家。

據了解，「專精特新」企業是指具備專業化、精細化、特色化、新穎化特徵的中小企業。專

精特新「小巨人」企業通常專注於細分市場，具有持續創新能力，擁有自己的品牌和核心技術，

能夠在其專業領域內提供高質量的產品和服務。這些企業是提升產業鏈供應鏈穩定性和競爭力的

關鍵環節，對於解決關鍵核心技術「卡脖子」問題具有重要作用，是發展新質生產力的中堅力量

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