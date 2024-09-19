《神州金融》平安人壽：董事長楊錚任臨時負責人，總經理余宏辭任

《經濟通通訊社１９日專訊》針對總經理余宏辭任，平安人壽宣布稱，總經理余宏退休後返

聘任職期滿，卸任平安人壽執行董事、總經理等相關職務。平安人壽黨委書記、董事長楊錚出任

臨時負責人，代行總經理職責。上述職務變動待相關監管流程完成後生效。

平安人壽表示，公司擁有成熟穩定的管理機制、系統化的經營平台和健康有力的人才梯隊，

人事變動不影響公司正常經營。

余宏自１９９７年加入平安，歷任平安人壽總部保費部收費企劃室主任，平安人壽董事長辦

公室主任、副總經理，平安人壽重慶分公司副總經理、總經理，平安人壽總公司總經理助理、副

總經理、總經理等職務。平安人壽表示，余宏是公司培養的優秀本土干部，對她任職期間所作的

貢獻表示衷心感謝。

此次擬出任臨時負責人的楊錚為平安人壽黨委書記、董事長。楊錚曾任平安健康險董事長、

平安產險總經理、平安銀行東區事業部副總經理、平安產險總經理助理兼北區事業部總經理、平

安產險上海分公司總經理等職務。２０２０年１２月，楊錚由平安健康險調任平安人壽，擔任該

公司黨委書記一職。２０２２年０５月，原銀保監會發布批復，核准楊錚平安人壽董事長的任職

資格。

平安人壽是中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）旗下公司。平安人壽２０２４年

第２季度償付能力季度報告顯示，截至季度末，該公司總資產約４﹒６８萬億元（人民幣．下同

）；２０２４年上半年實現保險業務收入約３００７﹒８４億元，實現淨利潤約５０２﹒６９億

元。（ｊｑ）

