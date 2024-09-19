《中國要聞》廣東省博物館地下車庫禁停新能源車，回應：消防要求

《經濟通通訊社１９日專訊》日前，有不少新能源車車主反映，廣東省博物館地下停車場禁

止停放新能源車，認為該做法構成歧視，希望給個說法。廣東省博物館表示，這是消防的要求。



＊「地下車庫並沒有庫房，但文物經不起閃失」＊



據《南方日報》今日實地探訪，看到北門圍欄上確實掛著「新能源車禁止停放地下停車場」

的牌子。負一樓停車場的保安也證實，新能源車及油電混合車都不給進車庫，可以停在地面。地

下車庫還有部分車位，但地面車位只有幾十個，已經全部滿了。

為什麼新能源車不給進地下車庫？廣東省博物館物業中心的保安隊長介紹，博物館並沒有歧

視新能源車的意思，但由於博物館是國家一級防火單位，對消防的要求高，就連地下的配電房等

都要專門予以區隔。他還糾正說，「地下車庫並沒有什麼存放文物的庫房，但新能源車畢竟是帶

電的，館裏的重點文物經不起閃失，禁止新能源車進車庫的做法已有幾年了。」



＊業內人士：應充分維護新能源汽車車主停車的合理權益＊



據了解，上述現象並非個例，有不少地方亦禁停新能源車。多數擔心自燃風險，有地方已大

面積實施分類管理。

據《九派新聞》，杭州市蕭山區一家五星級酒店同樣禁止新能源車進入酒店地下停車場。相

比於個別單位的停車限制，山西省太原市則對於公共停車場進行了大面積的新能源車、燃油車分

區停放。

太原市一位市民張女士反映，自己所在小區附近的公共停車位，從今年４月開始實行燃油車

與新能源汽車分區停放管理，但由於新能源汽車停放區域嚴重不足，經常會出現停車場有位置卻

無法停車的尷尬局面。停車場所屬管理公司是太原市龍城智迅停車資源管理有限公司，該公司表

示，出於安全因素考量，由於夏季為新能源車自燃高發期，故進行了分類分區停放管理。

據近期國家市場監督管理總局披露的數據顯示，從２０１９年市場監管總局在全國率先建立

了新能源火災事故報告制度以來，截至目前收到新能源汽車火災事故報告１６３０餘例。同時，

據應急管理部統計數據顯示，２０２３年國內新能源汽車起火率為萬分之０﹒９６，同期燃油車

起火率為萬分之１﹒５左右。

一位業內人士稱，分類停放可以在一定程度上降低個案事故發生後產生的影響危害，但是在

分類停放的實際執行中，也應充分維護新能源汽車車主停放車輛的合理權益，確保車主的停車需

求與車位供給數量相匹配。（ｊｑ）

