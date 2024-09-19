《Ａ股行情》美聯儲降息滬綜指高開０﹒２２％，分析料利好亞股

《經濟通通訊社１９日專訊》美聯儲降息５０個基點，幅度超過預期，但鮑威爾隨後在記者

會上暗示不急於再次大幅降息，隔夜美股衝高回落，美元Ｖ型反彈，分析師稱美聯儲降息或利好

亞洲股市。滬深股市今早集體高開，滬綜指高開０﹒２２％，報２７２３﹒２１點，深成指高開

０﹒２９％，創業板指高開０﹒６４％。昨日（１８日）是中秋小長假後首日復市，滬綜指收升

０﹒５％。

國務院總理李強１８日主持召開國常會，指出要研究促進創業投資發展的有關舉措。要盡快

疏通「募投管退」各環節存在的堵點卡點，支持符合條件的科技型企業境內外上市，大力發展股

權轉讓、併購市場，推廣實物分配股票試點，鼓勵社會資本設立市場化併購母基金或創業投資二

級市場基金，促進創投行業良性循環。

會議還指出，要推動國資出資成為更有擔當的長期資本、耐心資本，完善國有資金出資、考

核、容錯、退出相關政策措施。要夯實創業投資健康發展的制度基礎，落實資本市場改革重點舉

措，健全資本市場功能，進一步激發創業投資市場活力。

另一方面，商務部部長王文濤仍在歐洲斡旋，稱會將對華電動汽車徵稅談判磋商解決的努力

進行到最後一刻。他並強調，中歐開放合作是最佳選擇，中國反對「脫勾斷鏈」，亦會堅定維護

中國企業和在華歐盟企業的合法權益。

人行繼續大額逆回購，今日進行５２３６億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有

１６０８億元逆回購到期，即今日淨投放３６２８億元。本周公開市場有８８４５億元逆回購到

期和５９１０億元１年期ＭＬＦ到期，人行已表示１８日到期的ＭＬＦ延至９月２５日續做。

（ｒｙ）

