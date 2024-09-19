《Ａ股行情》美聯儲降息滬綜指高開０﹒２２％，分析料利好亞股

《經濟通通訊社１９日專訊》美聯儲降息５０個基點，幅度超過預期，但鮑威爾隨後在記者
會上暗示不急於再次大幅降息，隔夜美股衝高回落，美元Ｖ型反彈，分析師稱美聯儲降息或利好
亞洲股市。滬深股市今早集體高開，滬綜指高開０﹒２２％，報２７２３﹒２１點，深成指高開
０﹒２９％，創業板指高開０﹒６４％。昨日（１８日）是中秋小長假後首日復市，滬綜指收升
０﹒５％。
國務院總理李強１８日主持召開國常會，指出要研究促進創業投資發展的有關舉措。要盡快
疏通「募投管退」各環節存在的堵點卡點，支持符合條件的科技型企業境內外上市，大力發展股
權轉讓、併購市場，推廣實物分配股票試點，鼓勵社會資本設立市場化併購母基金或創業投資二
級市場基金，促進創投行業良性循環。
會議還指出，要推動國資出資成為更有擔當的長期資本、耐心資本，完善國有資金出資、考
核、容錯、退出相關政策措施。要夯實創業投資健康發展的制度基礎，落實資本市場改革重點舉
措，健全資本市場功能，進一步激發創業投資市場活力。
另一方面，商務部部長王文濤仍在歐洲斡旋，稱會將對華電動汽車徵稅談判磋商解決的努力
進行到最後一刻。他並強調，中歐開放合作是最佳選擇，中國反對「脫勾斷鏈」，亦會堅定維護
中國企業和在華歐盟企業的合法權益。
人行繼續大額逆回購，今日進行５２３６億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有
１６０８億元逆回購到期，即今日淨投放３６２８億元。本周公開市場有８８４５億元逆回購到
期和５９１０億元１年期ＭＬＦ到期，人行已表示１８日到期的ＭＬＦ延至９月２５日續做。
（ｒｙ）
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