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AH股新聞

19/09/2024 11:41

《Ａ股行情》滬綜指半日升０﹒６％，消費反彈地產續漲

　　《經濟通通訊社１９日專訊》滬深股市今天高開高走，滬指一度漲１％，深成指及創業板盤
中升幅達２％，大消費、地產板塊活躍上揚，滬綜指半日收升０﹒５９％，報２７３３﹒３８，
深成指升１﹒２５％，創業板半日升近１％。兩市半日成交額４２６３億元（人民幣．下同），
較上個交易日（１８日）放量１３３４億元。
　　地產股節後連續兩日上漲，板塊半日升３﹒６％領先，中交地產（深：０００７３６）、天
地源（滬：６００６６５）漲停，金地集團（滬：６００３８３）升９﹒６％，萬科Ａ
（深：０００００２）升約５﹒９％，保利發展（滬：６０００４８）升４﹒７％。
　
＊白酒集體強，茅台止跌回穩＊
　
　　文旅部周三（１８日）發布聲明稱，中秋小長假內地消費、旅遊較疫情前略有回升，惟《彭
博》對該部門數據計算發現，中秋假期人均旅遊支出僅為４７７元，比五年前僅增長１﹒６％，
當日消費及旅遊股集體下調。
　　或許是憧憬臨近的國慶黃金周，今日大消費反彈，家居用品指數漲３﹒５％，白酒股集體走
強，皇台酒業（深：０００９９５）、酒鬼酒（深：０００７９９）、岩石股份
（滬：６００６９６）升停，五糧液（深：０００８５８）升３﹒８％，貴州茅台
（滬：６００５１９）批發價雖已跌破２５００元水平，但股價仍穩，半日升１﹒２％。
（ｒｙ）

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