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19/09/2024 13:37

《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒６５％，深成指升逾１％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》Ａ股市場午後保持升勢，滬綜指升０﹒６５％，報
２７３４﹒９７點，滬深３００指數升０﹒８２％，深成指升１﹒２％，創業板指揚０﹒９％。
酒店餐飲、教育及房地產升幅居前。上海Ｂ股升１﹒３３％，深圳Ｂ股升１﹒６４％。（ｒｙ）

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