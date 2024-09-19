《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒７％成交重回六千億，消費板塊領漲

《經濟通通訊社１９日專訊》美聯儲四年多來首次降息，幅度超預期，亞太股市獲提振，日

韓台主要股指均收漲，Ａ股更連升兩日。滬綜指今日收升０﹒７％，報２７３６﹒０２點，深成

指收升１﹒１９％，創業板指升０﹒８５％。滬深兩市今日成交６２７０億元（人民幣．下同）

，較上個成交日（１８日）放量１４７７億元或增３１％，屬本月２日以來首次重上６０００億

水平。

大消費股全日強勢，其中家居用品板塊漲３﹒３％最勁，志邦家居（滬：６０３８０１）收

升６﹒３％，歐派家居（滬：６０３８３３）升５﹒９％，索菲亞（深：００２５７２）揚

５﹒８％；食品飲料亦漲，品渥食品（深：３００８９２）、惠發食品（滬：６０３５３６）及

洽洽食品（深：００２５５７）等多股升停。

白酒股普遍反彈，皇台酒業（深：０００９９５）、酒鬼酒（深：０００７９９）、岩石股

份（滬：６００６９６）漲停，惟龍頭貴州茅台（滬：６００５１９）逆勢收跌０﹒５％。據悉

，公募基金持續減持茅台，多位知名基金經理二季度繼續減倉。據今日酒價數據，２０２４年飛

天茅台（原）５３度╱５００ｍｌ批發價更跌破２５００元水平。



＊吃飽住好，糧食種植、地產股揚＊



糧食概念、種業板塊全日均漲逾４％，皆因國務院常務會議對秋糧收儲作指導，會議表明要

及早研究制定糧食收儲政策預案，盡快公布新年度小麥最低收購價，完善大豆加工獎補政策，保

護好農民種糧積極性。

京糧控股（深：０００５０５）漲停收市，荃銀高科（深：３０００８７）飆６﹒８％，深

糧控股（深：００００１９）升６﹒２％，神農種業（深：３００１８９）升近６％，敦煌種業

（滬：６００３５４）升５﹒８％。

市場預料９月ＬＰＲ報價將下調，官媒報道亦稱「的確存在變動的可能性」，當前市場預期

可能下降２０基點左右，存量房貸利率下調的預期也在不斷強化。地產股升足一日，天地源

（滬：６００６６５）升停，金地集團（滬：６００３８３）漲７﹒８％，萬科Ａ

（深：０００００２）升４﹒３％，保利發展（滬：６０００４８）升３﹒７％。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３１９６﹒０４ ＋０﹒７９

上證綜合指數 ２７３６﹒０２ ＋０﹒６９ ２８０５﹒３６

上證Ａ股指數 ２８６７﹒４８ ＋０﹒６９

深證成份指數 ８０８７﹒６０ ＋１﹒１９ ３４６４﹒６５

深圳創業板指數 １５４６﹒４７ ＋０﹒８５

上證Ｂ股指數 ２３３﹒５２ ＋１﹒４２ １﹒３９

深證Ｂ股指數 １０４４﹒８６ ＋１﹒７１ ０﹒５４

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