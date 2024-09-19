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AH股新聞

19/09/2024 15:06

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒７％成交重回六千億，消費板塊領漲

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美聯儲四年多來首次降息，幅度超預期，亞太股市獲提振，日
韓台主要股指均收漲，Ａ股更連升兩日。滬綜指今日收升０﹒７％，報２７３６﹒０２點，深成
指收升１﹒１９％，創業板指升０﹒８５％。滬深兩市今日成交６２７０億元（人民幣．下同）
，較上個成交日（１８日）放量１４７７億元或增３１％，屬本月２日以來首次重上６０００億
水平。
　　大消費股全日強勢，其中家居用品板塊漲３﹒３％最勁，志邦家居（滬：６０３８０１）收
升６﹒３％，歐派家居（滬：６０３８３３）升５﹒９％，索菲亞（深：００２５７２）揚
５﹒８％；食品飲料亦漲，品渥食品（深：３００８９２）、惠發食品（滬：６０３５３６）及
洽洽食品（深：００２５５７）等多股升停。
　　白酒股普遍反彈，皇台酒業（深：０００９９５）、酒鬼酒（深：０００７９９）、岩石股
份（滬：６００６９６）漲停，惟龍頭貴州茅台（滬：６００５１９）逆勢收跌０﹒５％。據悉
，公募基金持續減持茅台，多位知名基金經理二季度繼續減倉。據今日酒價數據，２０２４年飛
天茅台（原）５３度╱５００ｍｌ批發價更跌破２５００元水平。　
　
＊吃飽住好，糧食種植、地產股揚＊
　
　　糧食概念、種業板塊全日均漲逾４％，皆因國務院常務會議對秋糧收儲作指導，會議表明要
及早研究制定糧食收儲政策預案，盡快公布新年度小麥最低收購價，完善大豆加工獎補政策，保
護好農民種糧積極性。
　　京糧控股（深：０００５０５）漲停收市，荃銀高科（深：３０００８７）飆６﹒８％，深
糧控股（深：００００１９）升６﹒２％，神農種業（深：３００１８９）升近６％，敦煌種業
（滬：６００３５４）升５﹒８％。
　　市場預料９月ＬＰＲ報價將下調，官媒報道亦稱「的確存在變動的可能性」，當前市場預期
可能下降２０基點左右，存量房貸利率下調的預期也在不斷強化。地產股升足一日，天地源
（滬：６００６６５）升停，金地集團（滬：６００３８３）漲７﹒８％，萬科Ａ
（深：０００００２）升４﹒３％，保利發展（滬：６０００４８）升３﹒７％。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３１９６﹒０４　＋０﹒７９　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２７３６﹒０２　＋０﹒６９　　　　２８０５﹒３６　　
　　上證Ａ股指數　　２８６７﹒４８　＋０﹒６９　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８０８７﹒６０　＋１﹒１９　　　　３４６４﹒６５　　
　　深圳創業板指數　１５４６﹒４７　＋０﹒８５　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２３３﹒５２　　＋１﹒４２　　　　　１﹒３９　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０４４﹒８６　＋１﹒７１　　　　　０﹒５４　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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