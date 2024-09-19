《Ａ股焦點》中國船舶逾千億合併中國重工，兩股復牌一升一挫

《經濟通通訊社１９日專訊》中國船舶（滬：６００１５０）與中國重工

（滬：６０１９８９）昨晚同時發布換股吸收合併預案。中國船舶、中國重工今日復牌，其中中

國船舶現價升１％，中國重工挫逾４％。

本次換股吸收合併，換股價格按照停牌前１２０個交易日的股票交易均價確定，中國船舶確

定為每股３７﹒８４元（人民幣．下同），中國重工確定為５﹒０５元╱股，中國重工與中國船

舶的換股比例為１：０﹒１３３５，即每股中國重工股票可換０﹒１３３５股中國船舶股票。



＊交易金額超１１５１億，換股價對中國重工不友好＊



截至預案簽署日，中國重工的總股本為２２８﹒０２億股，中國船舶為本次交易發行的股份

數量為３０﹒４４億股，由此計算，中國船舶將以１１５１﹒５億元吸收中國重工。

多名金融業人士告訴《財新》，此次交易對中國重工並不友好，中國船舶股東約有７％套利

空間，也就是在股價不變的情況下，投資人在二級市場賣出中國重工股票，同時買入中國船舶會

比直接換股更劃算。

上海航運交易所研究員周漱表示，此次兩大造船公司合併，各界對於整合方案議論很多，但

最終影響資本市場走勢及未來新公司盈利的核心因素仍是造船周期。當前新造船市場仍在紅利期

，新造船價格連續上行，這對企業來說是最大利好。（ｒｙ）

