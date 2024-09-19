  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

19/09/2024 10:09

【聚焦人幣】外匯局：８月銀行結售匯逆差大幅縮減至１２億美元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》國家外匯管理局公布，８月銀行結匯１３５７０億元（人民幣
．下同），售匯１３６５７億元；１－８月銀行累計結匯１０２３１１億元，累計售匯
１１４３６９億元。８月銀行代客涉外收入４２６５９億元，對外付款４１５６４億元；１－８
月銀行代客累計涉外收入３２９２２２億元，累計對外付款３３３２９７億元。
　　按美元計值，８月銀行結匯１９０２億元（美元．下同），售匯１９１４億元，結售匯逆差
１２億元，７月逆差為５４５億元；１－８月銀行累計結匯１４３８５億元，累計售匯
１６０８０億元，結售匯逆差１６９５億元，７月逆差為１６８２億元。８月銀行代客涉外收入
５９８０億元，對外付款５８２６億元，順差１５４億元；１－８月銀行代客累計涉外收入
４６２８８億元，累計對外付款４６８６２億元，逆差５７４億元。
　
＊外匯局：境外機構繼續淨增持境內債券＊
　
　　國家外匯管理局有關負責人解讀數據稱，中國跨境資金流動更趨穩定，境內外匯供求基本平
衡。８月企業、個人等非銀行部門跨境收支順差１５３億美元；同時，境內主體購匯節奏有所回
落、結匯需求穩中有升，銀行結售匯差額趨向均衡。在內外部環境持續改善的作用下，近期外匯
市場預期更加平穩，市場交易保持理性有序。
　　此外，中國外貿發展態勢持續向好，８月貨物貿易項下跨境資金淨流入環比增長１１％；境
外機構繼續淨增持境內債券，外資配置人民幣資產意願保持穩定。此外，外商投資企業分紅派息
季節性回落，關聯企業跨境融資趨於穩定。
　　該負責人表示，未來中國外匯市場將繼續保持平穩運行態勢。從內部看，中國經濟運行中的
積極因素和有利條件不斷積累，經濟回升向好態勢將持續鞏固和增強，同時中國外匯市場發展與
改革持續推進，市場內在韌性提升，將繼續發揮穩定市場預期和交易的積極作用。從外部看，隨
著歐美等發達經濟體貨幣政策進入降息周期，國際金融市場環境有望進一步改善。（ｓｌ）

【你點睇】的士記分制將於周末生效，你認為該制度可否幫助的士提升服務質素？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 大新逆市新增4個月4.1厘，創興3個月3.7厘

17/09/2024 16:51

貨幣攻略

以巴衝突 | 從以色列人質到和平志願者的犧牲，說明了甚麼？

12/09/2024 07:47

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金