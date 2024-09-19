【聚焦人幣】外匯局：８月銀行結售匯逆差大幅縮減至１２億美元

《經濟通通訊社１９日專訊》國家外匯管理局公布，８月銀行結匯１３５７０億元（人民幣

．下同），售匯１３６５７億元；１－８月銀行累計結匯１０２３１１億元，累計售匯

１１４３６９億元。８月銀行代客涉外收入４２６５９億元，對外付款４１５６４億元；１－８

月銀行代客累計涉外收入３２９２２２億元，累計對外付款３３３２９７億元。

按美元計值，８月銀行結匯１９０２億元（美元．下同），售匯１９１４億元，結售匯逆差

１２億元，７月逆差為５４５億元；１－８月銀行累計結匯１４３８５億元，累計售匯

１６０８０億元，結售匯逆差１６９５億元，７月逆差為１６８２億元。８月銀行代客涉外收入

５９８０億元，對外付款５８２６億元，順差１５４億元；１－８月銀行代客累計涉外收入

４６２８８億元，累計對外付款４６８６２億元，逆差５７４億元。



＊外匯局：境外機構繼續淨增持境內債券＊



國家外匯管理局有關負責人解讀數據稱，中國跨境資金流動更趨穩定，境內外匯供求基本平

衡。８月企業、個人等非銀行部門跨境收支順差１５３億美元；同時，境內主體購匯節奏有所回

落、結匯需求穩中有升，銀行結售匯差額趨向均衡。在內外部環境持續改善的作用下，近期外匯

市場預期更加平穩，市場交易保持理性有序。

此外，中國外貿發展態勢持續向好，８月貨物貿易項下跨境資金淨流入環比增長１１％；境

外機構繼續淨增持境內債券，外資配置人民幣資產意願保持穩定。此外，外商投資企業分紅派息

季節性回落，關聯企業跨境融資趨於穩定。

該負責人表示，未來中國外匯市場將繼續保持平穩運行態勢。從內部看，中國經濟運行中的

積極因素和有利條件不斷積累，經濟回升向好態勢將持續鞏固和增強，同時中國外匯市場發展與

改革持續推進，市場內在韌性提升，將繼續發揮穩定市場預期和交易的積極作用。從外部看，隨

著歐美等發達經濟體貨幣政策進入降息周期，國際金融市場環境有望進一步改善。（ｓｌ）

