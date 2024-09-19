《中國監管》市監部門鼓勵內部舉報食安問題，查證屬實最高獎百萬

《經濟通通訊社１９日專訊》國家市場監督管理總局、財政部近日發布《關於對食品生產經
營企業內部舉報人舉報實施獎勵的公告》，為及時發現和有效控制食品質量安全風險，對內部舉
報人實名舉報企業食品質量安全違法行為實施獎勵。
《公告》其中提到，市場監督管理部門收到內部舉報人舉報後，應按照有關規定及時開展調
查核實，並告知內部舉報人是否立案，同時可根據案件調查工作需要，邀請內部舉報人協助調查
。經查證屬實並作出最終處理決定後，市場監督管理部門應對符合獎勵條件的內部舉報人給予獎
勵。獎勵資金來源、獎勵條件、獎勵標準和獎勵程序等，按照《市場監管領域重大違法行為舉報
獎勵暫行辦法》有關規定執行。除物質獎勵外，在徵得內部舉報人同意的前提下，可實施通報表
揚、發放榮譽證書、授予榮譽稱號等精神獎勵。同一內部舉報人舉報同一違法行為的，不予重複
獎勵。
根據《市場監管領域重大違法行為舉報獎勵暫行辦法》，舉報獎勵根據舉報內容與違法事實
相符程度按三個等級發放，上限１００萬元（人民幣．下同）。其中，無罰款和沒收違法所得（
罰沒款）的案件，按等級分別給予不低於５０００元、３０００元、１０００元的舉報獎勵；有
罰沒款的案件，分別按罰沒款的５％、３％、１％發放舉報獎勵，如按此計算分別不足５０００
元、３０００元、１０００元的，分別給予５０００元、３０００元、１０００元。（ｓｌ）
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