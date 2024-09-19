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AH股新聞

19/09/2024 12:04

《神州金融》廣西多地銀行推「續保貸」助困難群體繳養老保險

　　《經濟通通訊社１９日專訊》內地社交平台近日流傳一張廣西河池市天峨農村商業銀行（下
稱「天峨農商行」）的「續保貸」的宣傳單張，顯示該產品主要面向靈活就業困難人員以及城鄉
生活困難居民，最高貸款額度８萬元人民幣、年化利率３％、最長貸款期限１０年，在領取養老
金之前無需歸還貸款本金，領取養老金後開始還款，每月按不低於領取養老金的６５％－８０％
償還貸款本息。
　
＊地方政府與銀行合作，申請要經官方審批＊
　
　　內媒《鳳凰網財經》向天峨農商行向陽支行求證，銀行櫃員確認該行有「續保貸」這一產品
，但不清楚其他信息。報道又引述位於河池市都安縣的都安農商行安陽支行副行長指出，「續保
貸」只有本地人能申請，而且不是在銀行申請，而是去人社局申請，「人社局審核簽字後才能去
銀行辦理」。
　　報道從河池市政府官網發現，「續保貸」是河池市於２０２３年９月推出的政策，截至
２０２４年１月２６日，全市已有２６４人成功申請「續保貸」，涉及金額２７６﹒３９萬元，
已成功為２１４人發放貸款。報道提到，廣西桂平市亦於今年４月推出「續保貸」；廣西靖西市
社保中心、市稅務局及靖西農商行也共同推出了「續保貸」項目。
　
＊助未繳完養老保險擬領養老金人群繳滿＊
　
　　對於為何要銀行提供社保繳費支持，《每日經濟新聞》分析，主要有兩大原因。一是城鎮職
工養老保險需繳費滿１５年，並且參保人員達到法定退休年齡後，才能領取相關養老待遇。但由
於種種原因，一些參加職工養老保險的人員，雖然到了退休年齡，但是養老保險繳費仍不滿１５
年。根據相關規定，這種情況下相關人員需在待遇領取地延長繳費至滿１５年。報道引述靖西農
商行工作人員稱，該行產品便主要是針對準備領養老金，但養老保險還沒有繳完的人群。
　　二是消除當下「收入不穩定」因素。自願參加養老保險的靈活就業人員，可在未來獲得更加
可靠、穩定的收益，但部分人當下收入不穩定，難以持續不斷地每月支出一筆費用來繳納基本養
老保險。「續保貸」項目則可以為其提供穩定資金繳納基本養老保險。從目前廣西已辦理項目的
城市來看，「續保貸」項目主要是促進靈活就業人員和城鄉生活困難居民及時、足額繳納基本養
老保險費，確保達到法定領取待遇年齡時，能按月領取基本養老保險待遇。（ｓｌ）

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