《中國要聞》電動自行車國標再改：限速２５ｋｍ╱ｈ，增定位通信

《經濟通通訊社１９日專訊》工業和信息化部會同公安部、應急管理部等多部門對最新修訂

的《電動自行車安全技術規範》進行公開徵求意見。與現行標準相比，這次「新國標」做了一些

改進和提升。

首先是提高防火阻燃性能，完善了電動自行車所用非金屬材料的阻燃要求，限制塑料件使用

比例。

其次是防範非法改裝行為，明確了電動自行車控制器、蓄電池、充電器應具有互認協同功能

，從技術上增加篡改難度。

為了保障騎行安全，優化了電動機額定功率和最高轉速的測試方法，最高設計車速不超過

２５ｋｍ╱ｈ，還增加了北斗定位、實時通信功能。

此外，為了提升產品實用性，將使用鉛蓄電池的整車重量限值由５５ｋｇ放寬至６３ｋｇ，

並且，不再強制安裝腳踏騎行裝置。



＊建議自覺抵制非法篡改提高最高車速的行為＊



工信部表示，規定電動自行車最高設計車速不得超過２５ｋｍ╱ｈ，主要是考慮如果車速過

快，將直接增大交通事故發生概率。

據了解，先前政策已規定電動自行車限速２５ｋｍ╱ｈ，但在實際生活中，有些商家可提供

「解碼」服務，解碼後的電動自行車車速超過２５ｋｍ╱ｈ，有些可達６０ｋｍ╱ｈ。

工信部建議，在購買和使用電動自行車時，消費者應自覺抵制通過非法篡改提高最高車速的

行為，為自己和他人的安全負責。



＊給予生產企業６個月的過渡期＊



這次《電動自行車安全技術規範》公開徵求意見將持續１個月，將根據收到的意見對標准文

本進行修改完善，加快推動審查、報批等工作，爭取盡早發布。

「新國標」正式發布之後，會給予生產企業６個月的過渡期，用於設計、生產新產品。此外

，還多給了３個月的銷售過渡期，便於商貿流通企業消化按照老標准生產的庫存車輛。（ｊｑ）

