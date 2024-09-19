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AH股新聞

19/09/2024 16:34

《ＡＩ熱潮》通義萬相發布視頻生成模型，可生成影視級高清視頻

　　《經濟通通訊社１９日專訊》２０２４雲棲大會今日起一連三日在杭州雲棲小鎮國際會展中
心舉行。阿里雲ＣＴＯ（首席技術官）周靖人宣布通義萬相（Ｗａｎｘ）全面升級，並發布全新
視頻生成模型，可生成影視級高清視頻，可應用於影視創作、動畫設計、廣告設計等領域。即日
起，所有用戶可通過通義Ａｐｐ及通義萬相官網免費體驗。
　　據介紹，通義萬相首批上線文生視頻、圖生視頻功能。在文生視頻功能中，用戶輸入任意文
字提示詞，即可生成一段高清視頻，支持中英文多語言輸入，並可以通過靈感擴寫功能智能豐富
視頻內容表現力，支持１６：９、９：１６等多種比例生成；在圖生視頻功能中，支持用戶將任
意圖片轉化為動態視頻，按照上傳的圖像比例或預設比例進行生成，同時可以通過提示詞來控制
視頻運動。
　　通義萬相圖像生成大模型去年７月首次亮相，目前已累計生成７５００萬張圖片。在大會現
場，阿里雲宣布通義萬相視覺生成大模型全面升級為Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ　
Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｒ框架，同時結合通義千問複雜提示詞解釋能力，有效提升畫面表現力、
語義理解能力、可控生成能力。隨著通義萬相視頻生成模型的發布，通義大模型已覆蓋文本生成
、圖像理解、視頻理解、音頻理解、圖像生成、視頻生成等全模態場景。（ｓｌ）

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