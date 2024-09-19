《債務風險》財政部：對新增隱性債務、化債不實等加強查處問責

《經濟通通訊社１９日專訊》中國財政部在網站通報２０２３年財會監督專項行動查處的８

宗地方政府隱性債務問責典型案例，指當中暴露出一些地方和單位的領導幹部政績觀存在偏差，

紀律觀念不嚴，在貫徹落實黨中央、國務院決策部署中，有令不行、有禁不止，打折扣、搞變通

，嚴重影響隱性債務風險防範化解工作成效。財政部強調，將切實履行財會監督主責，對新增隱

性債務和化債不實等違法違規行為，做到「發現一起，查處一起，問責一起」，持續強化隱性債

務查處問責力度，有效防範化解隱性債務風險。



＊天津港保稅區向地方國企借錢還債，釀新增隱性債務近７４億＊



８宗案例中涉及金額最高的，是天津市天津港保稅區向地方國有企業直接借款，導致新增隱

性債務７３﹒９７億元（人民幣．下同）。案情指，２０１８年６月至２０２３年５月期間的天

津港保稅區黨委會會議紀要顯示，由天津港保稅區管理委員會向天津保稅區投資控股集團有限公

司及其子公司天津天保國際物流集團有限公司累計借款１４７﹒３２億元，並全部轉借給天津臨

港投資控股有限公司，用於償還其存量債務。截至２０２３年５月，天津港保稅區管理委員會已

歸還２７﹒５７億元，借款餘額１１９﹒７５億元；扣除用於地方政府隱性債務統計監測系統中

存量債務「借新還舊」的４５﹒７８億元後，剩餘部分形成新增隱性債務７３﹒９７億元。

事件中多名官員被問責，其中時任天津港保稅區工委（黨委）書記、管委會主任尤某某被黨

內警告處分；時任天津港保稅區工委委員、管委會副主任呂某某被政務警告處分；時任天津港保

稅區黨委副書記畢某某、時任天津港保稅區黨委書記、管委會主任洪某某，以及時任天津港保稅

區黨委委員、管委會副主任寇某某，均被批評教育並責令作出深刻檢查；至於時任天津保稅區投

資控股集團有限公司黨委書記、保稅區黨委常委趙某某則被誡勉；其他相關人員也被處理。

財政部強調，對相關責任人予以嚴肅問責，充分彰顯了對隱性債務問題終身問責、倒查責任

的堅強決心和堅定意志。各地方和單位要把防範化解隱性債務風險作為重要的政治紀律和政治規

矩，始終樹立風險意識和底線思維，堅決遏制隱性債務增量，妥善處置和化解隱性債務存量。

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