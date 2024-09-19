《中日局勢》日本男童深圳遇襲亡，日外相轟行為卑劣，使館下半旗

《經濟通通訊社１９日專訊》廣東深圳一名１０歲男童昨日（１８日）上學途中遇襲重傷，

今日凌晨不治，４４歲姓鍾兇徒已當場被捕。日本外相上川陽子對事件表示非常遺憾、深感悲痛

，批評行兇者行為卑劣，又指出在江蘇蘇州有日本人遇襲後，日方已要求中方在９１８事變９３

周年之時確保日本人學校的保安措施足夠，但仍舊發生了這次事件，「令人非常遺憾」。上川陽

子表示將繼續要求中方確保日僑安全，同時也會指示相關部門研究對應措施，防止類似事件再次

發生。

日本駐華大使館今日下半旗致哀，並指今次事態嚴重，希望中國政府盡最大努力保護在華的

日本僑民，查明真相，防止此類事件再次發生。

中國外交部昨表示案件正在調查，又強調中方將繼續採取有效措施，切實保護所有在華外國

人的安全。日本外務事務次官岡野正敬已傳召中國駐日大使吳江浩，就事件表達嚴重擔憂。



＊日媒：將影響中日交流和日企投資＊



在不足三個月內，蘇州和深圳先後發生日本兒童遇襲案，甚至有日本兒童遇害身亡，日媒《

共同社》認為，「將不可避免地影響日中間的交流和日企投資。疏遠中國的動向可能會在日本蔓

延」。

今年６月２４日，蘇州一對日本母子在等候日本人學校校車期間遭一名中國男子持刀襲擊，

一名阻止兇徒施襲的中國女子被刺身亡。報道引述相關人士透露，事後蘇州日本人學校的多個派

駐人員家庭已將家屬送回日本，或讓孩子轉校到鄰近城市上海的日本人學校。

報道並指出，日本外務省在下年度預算申請中列入了３﹒５億日圓作為在中國的校車警備費

，並正研究加強相關體制以確保兒童安全。外務省相關人士對治安惡化的危機感漸增，表示「必

須加緊出台對策」。（ｓｌ）

