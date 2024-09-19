《國企紅籌》兗礦能源（０１１７１）董事兼總經理肖耀猛昨辭任

《經濟通通訊社１９日專訊》兗礦能源（０１１７１）（滬：６００１８８）公布，董事兼

總經理肖耀猛於昨日申請辭去董事、總經理職務，同時申請辭去戰略與發展委員會委員、可持續

發展委員會委員職務，自昨日起生效。

該集團指，將盡快履行選聘新任總經理的法定流程。在董事會聘任新任總經理前，由王九紅

暫行總經理職務。至於肖耀猛已確認與董事會之間並無任何意見分歧或遺留問題，亦無其他與辭

任事項須股東注意。（ｗｈ）

