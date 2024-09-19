華寶國際（０３３６）認購杭州銀行金融產品，投資額３﹒５億人幣

《經濟通通訊社１９日專訊》華寶國際（００３３６）公布，成員公司已向杭州銀行

（滬：６００９２６）認購且仍未到期的金融產品合計投資總額為３﹒５億元（人民幣．下同）

。

該集團指，認購４項保本結構性存款，分別介乎５０００萬至１﹒３億元，大概年回報率

１﹒２５％至２﹒６５％，預期在有關金融產品均賺取利息，而有關金融產品由其現金結餘提供

資金，並且具有高流動性，因此投資於有關金融產品不會影響營運資金或運營。（ｗｈ）

