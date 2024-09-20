《打擊貪腐》罪上有新罪，四川政協原副主席楊克寧「非法持槍」

《經濟通通訊社２０日專訊》最高檢官網昨日披露，四川政協原副主席楊克寧涉嫌受賄，非

法持有槍支、彈藥一案，由國家監委調查、江蘇南通公安局偵查終結，經最高檢指定，由江蘇南

通檢察院審查起訴。近日，南通檢察院已向南通中院提起公訴。

與今年６月３日楊克寧被逮捕時涉嫌的罪名相比，此次其罪名除了受賄，還增加了「非法持

有槍支、彈藥」。

檢方指控稱，楊克寧利用擔任四川阿壩州壤塘縣委書記，阿壩州委常委、政法委書記，州政

協主席，州委副書記、州長，四川政協副主席等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人

財物，數額特別巨大；楊克寧違反槍支管理規定，非法持有槍支、彈藥，情節嚴重，應當以受賄

罪，非法持有槍支、彈藥罪追究其刑責。至此，楊克寧成為２０２４年第３１名被訴落馬高官。

四川本土官員楊克寧現年６２歲（１９６２年１月出生），是四川阿壩州小金縣人，藏族。

官方履歷顯示，楊克寧１９８０年考入阿壩州財貿學校物價班，１９８２年８月畢業後，１３年

內由金川縣商業局食堂會計升至縣委辦公室副主任。１９９５年，楊克寧出任阿壩州委組織部副

主任幹事，此後逐步晉升至阿壩州委副秘書長、州委州政府政研室主任、阿壩州委統戰部部長、

政法委書記等職。２０１１年１２月升任阿壩州政協主席，２０１５年２月任阿壩州委副書記、

州長；２０２１年２月升任四川省政協副主席、黨組成員，直至２０２３年１月卸任。（ｌｃ）

