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AH股新聞

20/09/2024 15:20

《中國監管》北京金融監管局揭露「原始股」詐騙四大套路

　　《經濟通通訊社２０日專訊》北京金融監管局日前發布消費者風險提示，提醒廣大消費者謹
防「原始股」騙局，守護自身財產安全。
　　所謂原始股，是指企業在上市之前發行的股票。北京金融監管局指出，近年來，原始股騙局
層出不窮，甚至各種傳銷組織也假借原始股行騙，不法分子精心設計多種詐騙套路，導致眾多消
費者陷入財務困境。
　　北京金融監管局並揭露了「原始股」騙局的四大套路。套路一是購買產品送股份，不法分子
誇大產品功效和公司未來前景，誘使消費者花費巨額資金購買公司產品以獲得公司即將上市的「
原始股」。然而，這些「原始股」往往只是空頭支票，甚至公司本身都是虛構的，消費者最終不
僅無法獲得股票收益，還損失原始本金。
　　套路二是飢餓營銷亂掛牌。不法分子利用部分投資者的從眾心理，散布公司即將上市或正在
進行私募融資的虛假信息，通過掛牌「新四板」、限量發售等手段誘導投資者搶購「原始股」。
然而，這些所謂的「原始股」往往價格虛高，且公司上市遙遙無期，投資資金極易被套牢。
　　套路三是傳銷團伙行詐騙。不法分子以傳銷模式組織銷售「原始股」，通過發展下線獲取高
額提成，如利用親朋好友之間的信任關係進行傳播，以高額回報為誘餌，誘導更多人加入。然而
，這個龐大的詐騙網絡一旦資金鍊斷裂，就會迅速崩塌，導致投資者血本無歸，還可能造成消費
者家庭關係破裂。
　　套路四是海外掛牌連環騙。不法分子謊稱公司在海外掛牌上市，通過偽造海外註冊文件、發
布虛假財報等手段，營造出公司實力雄厚的假象。投資者在不明真相的情況下購買所謂的「海外
原始股」，結果卻發現這些股票根本無法流通。（ｌｃ）

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