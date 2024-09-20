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AH股新聞

20/09/2024 18:15

中移動︰８月移動客戶淨增７３萬戶

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）公布，移動業
務於８月淨增客戶７３萬戶，今年首八個月累計淨增客戶１０５４﹒５萬戶，客戶總數約１０億
戶，按年升１﹒５３％；其中，５Ｇ套餐客戶數約５﹒３３億戶。
　　　該集團指，有線寬帶業務於８月淨增客戶１４０萬戶，今年首八個月累計淨增客戶
１２３６﹒４萬戶，客戶總數約３﹒１億戶，按年升６﹒９４％。（ｋｌ）

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