《神州頭條》財經報章頭版摘要：發改委稱適時推出增量政策舉措

《經濟通通訊２０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



匯聚共襄強國建設、民族復興偉業的磅礡力量

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中共十八大以來，以國家主席習近平為核心的中共中央統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百

年未有之大變局，著眼鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，堅持和完善中國共產黨領導的多黨合

作和政治協商制度，引領推動人民政協事業創新發展，不斷開拓團結民主、務實進取、蓬勃發展

的生動局面。



推動關鍵制度創新，資本市場向「新」提質

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２０２４年上半年，實體上市公司研發投入超７０００億元人民幣；「科創板八條」發布後，數

十家科創板上市公司發布產業併購方案，「硬科技」併購活力迸發；今年以來，境內新上市公司

中科創板、創業板、北交所公司合計佔比超七成……一組數據展現了資本市場改革發展向「新」

提質的新亮點。



適時推出增量政策舉措

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發改委新聞發言人金賢東１９日表示，發改委將加快推動各項政策落地見效。加強政策預研儲備

，適時推出一批操作性強、效果好、讓群眾和企業可感可及的增量政策舉措。持續推動解決影響

民間投資高質量發展的制約瓶頸，千方百計激發民間投資活力和內生動力。在利用外資方面，將

研究擴大全國鼓勵外商投資產業目錄。





《上海證券報》



匯聚共襄強國建設、民族復興偉業的磅礡力量

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中共十八大以來，以國家主席習近平為核心的中共中央統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百

年未有之大變局，著眼鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，堅持和完善中國共產黨領導的多黨合

作和政治協商制度，引領推動人民政協事業創新發展，不斷開拓團結民主、務實進取、蓬勃發展

的生動局面。



適時推出一批操作性強、效果好的增量政策舉措

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發改委政策研究室主任、新聞發言人金賢東１９日在新聞發布會上表示，宏觀政策適度加力、更

加精準，加強逆周期調節。與此同時，將加強政策預研儲備，適時推出一批操作性強、效果好、

讓群眾和企業可感可及的增量政策舉措。



光伏獨角獸華晟新能源的成長故事

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２０２４年，光伏行業經歷下行周期，總部位於安徽宣城的華晟新能源科技股份有限公司異軍突

起，訂單增長、產能飽滿、銷售暢旺……行業凜冬中，華晟何以在成長中突圍？





《證券時報》



穩妥有序實施漸進式延遲法定退休年齡改革

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國務院１９日召開實施漸進式延遲法定退休年齡工作動員部署視頻會議，國務院總理李強在會上

強調，要穩妥有序實施漸進式延遲法定退休年齡改革，為推進中國式現代化提供重要支撐。



創投為Ａ股「源頭活水」注入澎湃動能

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來自清科研究中心的數據顯示，２０２４年上半年，Ａ股共３５間具有創業投資背景的企業上市

。風險投資和私募股權投資（ＶＣ╱ＰＥ）機構ＩＰＯ滲透率為７９﹒５％，比２０２３年全年

上升１０﹒２個百分點。作為推動新質生產力發展的重要動能，創投「投早、投小、投硬科技」

趨勢持續加強。



發改委：加大宏觀調控力度，適時推出增量政策

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發改委１９日舉行９月份新聞發布會。會上，發改委政策研究室主任、新聞發言人金賢東表示，

要加大宏觀調控力度，加強政策預研儲備，適時推出一批操作性強、效果好、讓群眾和企業可感

可及的增量政策舉措。（ｌｃ）

