《神州經脈》ＬＰＲ持穩，一線城市限購擬鬆，中日就核污水達共識

《神州經脈》滬深股市今日（２０日）總體偏弱，午後有資金入市，四隻滬深３００ＥＴＦ

成交明顯放量，滬綜指尾盤翻紅，勉強收升０﹒０３％，報２７３６﹒８１點，深成指則跌

０﹒１５％，創業板指收跌０﹒６４％。房地產、信創、華為產業鏈漲幅居前，船舶、醫藥醫療

等全日調整。兩市成交額錄５７４７億元（人民幣．下同），按日減少８﹒３％。

由於中秋假期休市，本周Ａ股只有三個交易日，三日均收升情況下，全周有１﹒２％升幅，

終止四周連跌。

美聯儲開啟降息周期激發客盤結匯情緒，今日人民幣匯率延續昨日升勢，但《路透》引述消

息人士透露，中國國有大行今日早盤在境內即期市場買入美元，以緩和人民幣急升走勢。人民幣

兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒０５５２，較上個交易日４時３０分收盤價升１０８

點子，四連升，續創去年５月２６日以來近一年半新高。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）則一度升

破７﹒０４關口。人民幣兌一美元中間價報７﹒０６４４，較上個交易日大升３３９點子，創去

年５月２９日以來近一年半新高，升幅亦創去年３月２０日以來一年半最大，上個交易日報

７﹒０９８３。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 儘管美聯儲局降息令中國貨幣寬鬆預期升溫，人民銀行今日宣布，９月一年期、五年期以

上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）分別為３﹒３５％、３﹒８５％，繼續持穩，市場對此頗感意外

。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析，主要是因為銀行的淨息差壓力偏大，政策利率

（７天期逆回購利率）按兵不動，而目前存款利率調整面臨一定約束，銀行短期大幅調降ＬＰＲ

和貸款利率阻力偏大。東方金誠王青、李曉峰、馮琳表示，當前貨幣政策有條件堅持「以我為主

」，短時間內連續下調政策利率並引導ＬＰＲ報價跟進下調的迫切性不大，四季度人行有可能下

調７天期逆回購利率１０－２０個基點，屆時將引導ＬＰＲ報價跟進下調。



２﹒ 中國外交部公布，中日雙方就福島第一核電站核污染水排海問題達成共識，包括中方將在

有效參與國際原子能機構框架下的長期國際監測和參與國的獨立取樣等監測活動實施後，基於科

學證據著手調整有關措施，逐步恢復符合規准的日本水產品進口。日本首相岸田文雄隨後訪透露

，今日與國際原子能機構（ＩＡＥＡ）總幹事格羅西進行電話協商，雙方同意擴大福島第一核電

站核污染水排海的監測框架，在該框架下允許包括中國在內的第三國參與海水和排海前處理水的

取樣。岸田文雄並指，中國方面已經著手調整進口限制措施，逐步恢復符合標準的日本水產品進

口。中國外交部發言人毛寧在例行記者會上強調，達成共識並不意味著中方立即全面恢復日本水

產品進口。



３﹒ 深圳日本人學校一名男學生周三（１８日）在上學途中被歹徒持刀傷害，最終搶救無效去

世。深圳警方表示，４４歲疑犯鍾某對持刀行兇供認不諱，已被依法刑拘。該案屬偶發個案，鍾

某為單人作案。據深圳警方通報，鍾某無固定職業，２０１５年因涉嫌破壞公用電信設施被東莞

警方取保候審，２０１９年因涉嫌虛構事實擾亂公共秩序被深圳警方行政拘留。日本駐華大使金

杉憲治已經抵達深圳，將與遇害者遺屬及深圳市官員會面。另外，對於日媒提問今日發布中日核

污染水排海問題共識文件是否與深圳日本人學校學生遇襲案件有關聯，中國外交部發言人毛寧表

示，中日雙邊共識的內容、發表時間，是經過中日雙方密集磋商確定的。



４﹒ 消息指，中證監已暫停蜜雪冰城、古茗控股和滬上阿姨等至少３間國內奶茶公司的海外股

票發行計劃，主要是擔憂國內消費信心減弱，加上茶百道在香港上市首日股價暴跌近２７％所帶

來的負面影響。對此，中證監回應稱，正按照規定推進這３間茶飲料公司的備案工作。擁有約

３﹒６萬間門店的蜜雪冰城早前已向港交所遞交ＩＰＯ申請，計劃在香港上市集資最多１０億美

元。擁有９０００間門店的古茗亦計劃通過在香港上市集資最多５億美元。不過，上述兩間公司

的ＩＰＯ申請在今年稍早時候均告失敗，此前他們已等待了６個月的審批。



５﹒ 華為三折疊機Ｍａｔｅ ＸＴ非凡大師今早全面開售，所有版本迅速售罄，下一輪開售需

要等到明天１０：０８。華為常務董事、終端ＢＧ董事長、智能汽車解決方案ＢＵ董事長余承東

表示，團隊正在加班加點擴產能。有分析師發布報告稱，華為Ｍａｔｅ ＸＴ的２０２４年出貨

量預測已自５０萬部調升至１００萬部，但須注意開賣後的需求熱度能否延續。華為Ｍａｔｅ

ＸＴ開售的同時，蘋果ｉＰｈｏｎｅ １６系列亦在各大蘋果門店正式發售。據內媒報道，在蘋

果深圳益田假日廣場門口回收ｉＰｈｏｎｅ１６系列的「黃牛」稱，只收ｉＰｈｏｎｅ１６

Ｐｒｏ Ｍａｘ，加價２００元，「我們現在也在賭行情，華為三折疊機售價２萬左右，加價兩

三萬都收不到，總價要賣到五六萬」。



６﹒ 為刺激房地產市場復甦，中國政府據報正考慮進一步放寬一線城市的住房限購措施，包括

在北京、上海等一線城市放鬆購房的相關戶籍限制；考慮在因城施策前提下，允許不再區分首套

房和二套房。這些改變意味著非本地居民在一線城市購房的需求可能得到提振，而購買二套房時

購房者或將享受更低的首付款比例和貸款利率。



７﹒ 近日行業傳聞蔚來冀在歐洲建立本地生產線，以規避歐盟執委會對進口中國電動汽車徵收

的關稅，目前正考慮收購奧迪位於比利時布魯塞爾的工廠，並將在下周一前向大眾集團報價。

不過，蔚來汽車董事長李斌今日否認將「收購奧迪布魯塞爾工廠」，表示「並不清楚傳聞出處」

。



８﹒ 中國財政部公布，１－８月，全國一般公共預算收入１４７７７６億元，同比下降

２﹒６％，扣除去年同期中小微企業緩稅入庫抬高基數、去年年中出台的減稅政策翹尾減收等特

殊因素影響後，可比增長１％左右。分稅收和非稅收入看，１－８月，全國稅收收入

１２１０５９億元，同比下降５﹒３％；非稅收入２６７１７億元，同比增長１１﹒７％。主要

稅收收入中，印花稅２２３３億元，同比下降２３﹒１％，其中證券交易印花稅６５３億元，同

比下降５５﹒５％。土地和房地產相關稅收中，契稅３５５８億元，同比下降１２％；房產稅

２９６７億元，同比增長２０﹒１％；土地增值稅３６３２億元，同比下降８﹒７％。（ｓｌ）

