《鍾之日記》恒指跟隨美股揚，寬鬆有望內房升

《鍾之日記》９月２０日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美聯儲以降息５０基點開啟寬鬆周期，欲借貨幣政策助力經濟軟著陸，隔夜美股大漲，

今天港股跟隨續揚，早段創三個月高，全日收報１８２５８，升２４５點或１﹒４％，全周累升

８８９點或５﹒１％，中斷兩連跌趨勢。

分析人士表示，港股因為對外部流動性敏感，以及聯繫匯率制度安排下跟隨降息的緣故，故

彈性較Ａ股更大。有分析師指，諸多指標指向港股已走出底部。



＊Ａ股三連升，四季度降息仍可期＊



滬深股市今日探底回升，午後四隻滬深３００ＥＴＦ成交明顯放量，房地產、華為產業鏈板

塊拉抬，滬綜指尾盤翻紅，勉強收升０﹒０３％，報２７３６﹒８１點，深成指則跌０﹒１５％

，創業板指收跌０﹒６４％。事實上今日個股跌多升少，３３１５隻個股下跌，上漲個股僅

１５６７個。兩市成交額５７４７億元人民幣，按日減少８﹒３％。

由於中秋假期休市，本周Ａ股只有三個交易日，三日均收升情況下，全周有１﹒２％升幅，

終止四周連跌。但具體到每日走勢發現，滬綜指節後連續兩日盤中跌穿二千七關，護盤資金苦苦

救市。原因可能是上周六（１４日）公布的８月工業增加值、社會消費品零售總額等數據同比增

速放緩，顯示內需疲弱，完成經濟增長全年目標壓力更大，投資者信心轉弱。

市場期待增量政策穩經濟，近期降准降息呼聲再起，雖然人行今公布９月ＬＰＲ按兵不動，

但業內專家指，美聯儲大幅降息，為中國貨幣政策帶來更大操作空間，四季度人行有可能下調主

要政策利率，屆時將引導ＬＰＲ報價跟進下調。



＊官方提振決心堅定，萬科漲５﹒４％＊



內房昨日因９月ＬＰＲ及存量房貸下調預期而振奮上揚，今早卻遭遇人行持穩決定當頭棒喝

，不過，支持政策陸續有來。外電引述消息指，為刺激地產市場復甦，據悉內地正考慮進一步放

寬一線城市住房限購措施。監管機構正在討論北京、上海等一線城市放鬆買樓的相關 戶籍限制

，監管部門也考慮在因城施策前提下，允許不再區分首套房及二套房。

有關改變意味著非本地居民在一線城市購房的需求可能得到提振，而購買二套房時或將享受

更低的首付款比例和貸款利率。

北京市委也發布貫徹深化改革實施意見，明確提到房地產優化措施，將加快建立符合首都特

點的房地產發展新模式，改革房地產開發融資方式和商品房預售制度等等。關鍵的一點是，北京

會適時取消普通住宅和非普通住宅標準。這意味著以後不再區分普通住宅及超豪宅收稅，或對高

端住房市場需求有提振。

官方提振立場不變，內房集體收漲，萬科（０２２０２）收漲５﹒４％，融創中國

（０１９１８）升逾５％，綠城中國（０３９００）升４﹒４％，龍湖集團（００９６０）全日

升超３％，華潤置地（０１１０９）揚２﹒６％。



＊同行上市傳受阻，茶百道獨漲６％＊



據《路透》引述消息人士指，中證監已暫停至少３間國內奶茶公司的海外股票發行計劃，主

要是擔憂國內消費信心減弱，加上茶百道（０２５５５）在香港上市首日股價暴跌近２７％所帶

來的負面影響。

蜜雪冰城、古茗控股和滬上阿姨等公司的境外上市計劃今年均被中證監推遲。而港交所官網

顯示，新茶飲品牌滬上阿姨的招股書已失效。今年２月１４日滬上阿姨首次遞交招股書，和蜜雪

冰城、古茗、茶百道三家新茶飲一起衝擊ＩＰＯ。截止目前，僅茶百道一家新茶飲品牌成功上市

。

擁有約３﹒６萬間門店的蜜雪冰城，計劃在香港上市集資最多１０億美元。擁有９０００間

門店的古茗亦計劃通過在香港上市集資最多５億美元。不過，上述兩間公司的ＩＰＯ申請在今年

稍早時候均告失敗，此前他們已等待了６個月的審批。

同行蜜雪冰城、古茗等上市無期，茶百道今日獨漲６％，至於，奈雪的茶（０２１５０）亦

由跌轉升０﹒７％。不過，內地消費信心弱已是事實，飲食股受壓，海底撈（０６８６２）跌

０﹒６％、呷哺呷哺（００５２０）大跌１１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

