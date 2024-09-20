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AH股新聞

20/09/2024 09:09

《駐滬專電》陳吉寧分別會見羅氏集團、太古集團、直觀醫療等高管

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上海市委書記陳吉寧昨日分別會見了來滬
參加第３６次上海市市長國際企業家諮詢會議的瑞士羅氏集團董事會主席施萬，英國太古集團行
政總裁施銘倫、美國直觀醫療公司全球首席執行官蓋瑞．古薩特。
　　陳吉寧表示，歡迎企業把自身優勢同上海的開放優勢、科創優勢、政策優勢等更加緊密結合
起來，積極順應技術變革，把握市場快速變化，把更多面向全球的創新研發、臨床研究、生產製
造放在上海，攜手打造更多具有國際影響力的標誌性項目，更好依託進博會等開放大平台展示新
技術、新產品、新服務，共享中國式現代化發展機遇。希望國際企業家一如既往支持上海現代化
建設，為上海高質量發展出謀劃策，為產業合作牽線搭橋。我們將認真聽取企業意見建議，持續
優化營商環境，不斷提升市場化、法治化、國際化水平，助力全球企業在滬實現更好更大發展。
　　施萬、施銘倫、蓋瑞．古薩特對即將舉行的第３６次上海市市長國際企業家諮詢會議充滿期
待，並就深化醫療健康等領域創新合作談了想法建議。
　　施萬表示，得益於上海良好的營商環境，企業持續加大在滬投資力度，願圍繞研發創新、臨
床試驗、生產製造等深化合作，加強經驗互鑑，更好惠及全球患者。
　　施銘倫表示，太古集團與上海淵源深厚，合作緊密，期待圍繞城市更新、航空服務、醫療健
康等深化合作對接、提升合作能級，進一步擴大服務範圍、提升服務質量，為上海城市轉型發展
作出更大貢獻。
　　蓋瑞．古薩特表示，將持續加強投資布局，攜手合作夥伴做好研發生產、人才培訓等，助力
構建更具競爭力的產業生態、創新生態，更好實現互利共贏。

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