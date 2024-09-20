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AH股新聞

20/09/2024 09:24

《中國房產》今年以來國內法拍房成交套數及金額雙雙減少

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據中指研究院統計的數據顯示，今年前８月，全國３５５城法
拍市場掛拍各類法拍房源數量累計５０﹒３萬套，同比減少約５﹒５％；累計成交約１０﹒９萬
套，同比增加約３﹒１％；總成交金額２０８７﹒９億元人民幣，同比減少約３﹒７％。
　　其中，法拍住宅成交約７﹒３萬套，清倉率２９﹒３％，同比增長１﹒７個百分點；累計上
拍４０﹒９萬次，成交７﹒３５萬次，成交率１７﹒９％；成交金額１０３３﹒３億元，同比減
少約８﹒８億元。
　　雖然掛拍量和成交金額同比有所減少，但拍次卻較去年大幅增長。數據顯示，今年前８月，
全國法拍房源累計拍次８５萬次，較２０２３年累計拍次（６３﹒６萬次）增加約３３﹒８％；
成交１１萬次，較去年成交累計次數（１０﹒７萬次）增加約３﹒７％。
　　中指研究院高級分析師張曉飛表示，今年前８月法拍房拍次增長了３３﹒８％，但成交拍次
僅增長約３﹒７％，說明更多法拍房源進入到二拍甚至變賣階段，參與人群對法拍房市場的觀望
情緒依然濃厚。
　
＊前８月法拍房平均折價率為３１％＊
　
　　另據克而瑞數據，今年前８月首次競拍成交房源平均折價率為３１％，「二進宮」成交房源
折價率增至３７％。
　　張曉飛表示，法拍房主要是法院強制拍賣的房產，也是處置合同糾紛、民間借貸等不良資產
的一種有效方式，這類房產通常顯著低於市場價。雖然近年來法拍房市場保持著較高熱度，但也
存在較大風險。未來隨著法拍流程與執行過程愈發完善，法拍房市場也會隨之調整。（ｌｃ）

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