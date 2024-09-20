【歐盟加稅】歐盟對華電動車加稅投票據報推遲，王文濤續積極遊說

《經濟通通訊社２０日專訊》據《環球時報》報道，在中國商務部長王文濤訪歐之際，歐盟

據報將推遲對中國進口電動車加徵關稅的投票。美媒Ｐｏｌｉｔｉｃｏ引述３名歐盟外交官表示

，歐盟原定在９月２５日舉行的會議上進行投票，而這項議程目前已經取消，但沒有說明原因。

外交官們說，目前也沒有確定新的投票日期。他們猜測，最有可能的投票日期是９月３０日

。報道還稱，為了進行投票，歐委會首先需要正式與各國政府分享其反補貼調查的最終結果，但

目前歐委會還沒有動靜。



＊王文濤晤東布羅夫斯基斯，推動價格承諾談判＊



中國商務部長王文濤正向歐洲各國積極遊說，他早前強調，面對歐盟對華電動汽車反補貼調

查，中方會談判磋商到最後一刻。當地時間１９日上午，王文濤在歐盟總部會見歐委會執行副主

席東布羅夫斯基斯，就反補貼案進行全面、深入、建設性的磋商。

據商務部網站消息，雙方會談明確表達了通過磋商解決分歧的政治意願，一致同意繼續推動

價格承諾協議談判，全力致力於通過友好對話磋商達成雙方均能接受的解決方案。中方敦促歐方

切實落實中法歐三方領導人重要共識，積極行動相向而行。如果歐方執意實施不合理徵稅措施，

中方將堅定作出必要反應，維護企業正當權益。（ｒｙ）

