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AH股新聞

20/09/2024 17:37

《中國要聞》國家醫保藥品目錄外品種專家評審通過率或低於５０％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據《財聯社》今日引述多個獨立信源稱，２０２４年國家醫保
藥品目錄調整中，通過形式審查的目錄外品種，在專家評審中的通過率不到５０％，「對創新藥
要求比往年高」、「要求真實可靠強調了很多次」。該通過率相較去年（超過６０％）有所降低

　　據了解，自２０１８年國家醫保局成立以來，已經連續６年開展醫保藥品目錄調整，已累計
將７４４個藥品新增進入醫保藥品目錄，其中談判新增４４６個，大部分是近年新上市、臨床價
值高的藥品。
　　國家醫保局在今年８月２７日發布了２０２４年國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥
品目錄調整通過形式審查的申報藥品名單，稱按程序對有關藥品進行複核和結果修正之後，
２４９個目錄外藥品、１９６個目錄內藥品通過形式審查。通過形式審查不等於納入國家醫保藥
品目錄，後續還需要按程序開展專家評審、談判競價等環節。
　　據了解，醫保談判工作共分為準備、申報、專家評審、談判和公布結果五個階段。國家醫保
局日前公告，專家評審階段已經結束。１１月將公布藥品目錄調整結果，發布新版藥品目錄。
　
＊今年著重「創新」，最終名單或在創新藥方面有突破＊
　
　　《２１世紀經濟報道》引述上海市衛生和健康發展研究中心主任金春林表示，８月２７日的
公示名單中有一些較為昂貴的藥品，價格明顯超出了基本醫保保障範圍，不同於以往醫保談判中
「５０萬不談，３０萬不進」的不成文規定，有些藥品價格遠大於這個數字。另外，名單中也有
一些備受關注的創新藥，比如四款ＣＡＲ－Ｔ產品以及一些ＡＤＣ藥物等，其中不乏一些國談中
「屢戰屢敗」的藥品。由於今年突出全鏈條式創新，最終結果可能在創新藥方面有更多的突破。
　　　西南證券分析指出，２０２４年醫保談判╱競價和續約規則與去年基本相同，看好創新藥
以價換量。（ｊｑ、ｓｌ）

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