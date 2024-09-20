《中國監管》合肥市監局通報三隻羊事件：已與公安局等成立調查組

《經濟通通訊社２０日專訊》美誠月餅風波持續發酵。安徽合肥市市場監督管理局昨日

（１９日）發布情況通報，針對近期網絡反映的涉及三隻羊網絡科技有限公司有關問題，合肥市

市場監管局已與商務局、公安局等部門成立聯合調查組，依法依規核查處理，堅決維護消費者合

法權益。

內地網紅主播「瘋狂小楊哥」（張慶楊）及其與胞兄張開楊（瘋狂大楊哥）創立的直播公司

「三隻羊網絡」近日直播帶貨的「香港美誠月餅」熱銷。三隻羊方面聲稱這款月餅是「香港美誠

的，也是香港知名品牌」，已經合作三年，旗下主播更曾聲稱該品牌「已經做了２０多年了」。

不過，卻被揭發香港人從未聽聞該品牌，在香港亦沒有實體售賣點，而且產地並非香港，疑涉「

虛假宣傳」。



＊廣州花都通報：暫未發現存在違法行為＊



９月１８日，美誠月餅品牌運營方所在的廣州花都區市場監督管理局發布通報指，此次事件

涉及花都區２家企業和１家香港企業，區內２家企業分別是廣州市美誠食品有限公司、廣州市美

誠食品科技有限公司，涉及的香港企業是香港美誠食品集團有限公司。

經查，花都區兩家公司證照齊全，截至目前暫未發現存在違法行為。香港美誠食品集團在香

港註冊有「美誠」「香港美誠月餅」「ＭＥＩＳＵＮ」等核准在月餅商品上的商標，廣州美誠食

品公司能提供香港美誠食品集團的登記資料和相關商標授權使用書等材料。

通報還指出，廣州美誠食品公司委託廣州美誠科技公司加工「香港美誠月餅」產品，有委託

加工合同。市場監管人員對廣州美誠科技公司進行多次檢查，暫未發現食品安全突出隱患，產品

抽檢和送檢合格率１００％。

資料顯示，香港美誠食品集團有限公司２０１９年於香港註冊成立，品牌運營方廣州市美誠

食品有限公司亦成立於２０１９年；月餅生產廠家廣州市美誠食品科技有限公司（廣州美誠）成

立於２０１４年。

此外，香港美誠集團公司於２０２３年、２０２４年在香港註冊了多個與月餅有關含「美誠

」字樣、圖樣的商標，其中「香港美誠月餅」字樣、圖樣的商標註冊於２０２３年９月２２日。

（ｊｑ）

