《中國要聞》微信朋友圈已支持蘋果系統發實況照片，安卓要再等等

《經濟通通訊社２０日專訊》「微信派」昨晚（１９日）在微信公眾號發文稱，微信朋友圈
已支持發實況照片，打開朋友圈－從手機相冊選擇，即可選中並發布實況照片，照片將包含動態
畫面和聲音。
發布時，也可以關閉單個照片上的實況開關，發表靜態的照片，支持靜態照片與實況照片混
合發布。
目前，該功能正在ｉＯＳ ８﹒０﹒５１及以上版本逐步覆蓋中。
有網友在評論區問「安卓呢」，「微信派」回復：要再等等。（ｊｑ）
【你點睇】的士記分制將於周末生效，你認為該制度可否幫助的士提升服務質素？► 立即投票
20/09/2024 10:40
《經濟通通訊社２０日專訊》「微信派」昨晚（１９日）在微信公眾號發文稱，微信朋友圈
已支持發實況照片，打開朋友圈－從手機相冊選擇，即可選中並發布實況照片，照片將包含動態
畫面和聲音。
發布時，也可以關閉單個照片上的實況開關，發表靜態的照片，支持靜態照片與實況照片混
合發布。
目前，該功能正在ｉＯＳ ８﹒０﹒５１及以上版本逐步覆蓋中。
有網友在評論區問「安卓呢」，「微信派」回復：要再等等。（ｊｑ）
【你點睇】的士記分制將於周末生效，你認為該制度可否幫助的士提升服務質素？► 立即投票
上一篇新聞︰20/09/2024 10:58 《神州能源》內地８月全社會用電量增８﹒９％，首８月增７﹒９％
20/09/2024 11:29 《中國房產》貝殼近１１億拿下成都一幅住宅用地，料全程自主操盤
20/09/2024 11:06 《ＡＩ熱潮》阿里雲三款通義千問主力模型再降價，最高降８５％
20/09/2024 11:01 《Ａ股焦點》換股比例揭曉後，中國重工挫７％，中國船舶軟６％
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣N
基金
MPF