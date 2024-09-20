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AH股新聞

20/09/2024 10:40

《中國要聞》微信朋友圈已支持蘋果系統發實況照片，安卓要再等等

　　《經濟通通訊社２０日專訊》「微信派」昨晚（１９日）在微信公眾號發文稱，微信朋友圈
已支持發實況照片，打開朋友圈－從手機相冊選擇，即可選中並發布實況照片，照片將包含動態
畫面和聲音。
　　發布時，也可以關閉單個照片上的實況開關，發表靜態的照片，支持靜態照片與實況照片混
合發布。
　　目前，該功能正在ｉＯＳ　８﹒０﹒５１及以上版本逐步覆蓋中。
　　有網友在評論區問「安卓呢」，「微信派」回復：要再等等。（ｊｑ）

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