《中國要聞》微信朋友圈已支持蘋果系統發實況照片，安卓要再等等

《經濟通通訊社２０日專訊》「微信派」昨晚（１９日）在微信公眾號發文稱，微信朋友圈

已支持發實況照片，打開朋友圈－從手機相冊選擇，即可選中並發布實況照片，照片將包含動態

畫面和聲音。

發布時，也可以關閉單個照片上的實況開關，發表靜態的照片，支持靜態照片與實況照片混

合發布。

目前，該功能正在ｉＯＳ ８﹒０﹒５１及以上版本逐步覆蓋中。

有網友在評論區問「安卓呢」，「微信派」回復：要再等等。（ｊｑ）

