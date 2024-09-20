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AH股新聞

20/09/2024 11:57

【歐盟加稅】蔚來否認收購奧迪布魯塞爾工廠

　　《經濟通通訊社２０日專訊》近日，行業傳聞蔚來（０９８６６）冀在歐洲建立本地生產線
，以規避歐盟執委會對進口中國電動汽車徵收的關稅，目前正考慮收購奧迪位於比利時布魯塞爾
的工廠，並將在下周一前向大眾集團報價。
　　蔚來汽車董事長李斌今日否認將「收購奧迪布魯塞爾工廠」，表示「並不清楚傳聞出處」。
　　據《第一財經》報道，傳聞稱，該工廠為奧迪首個電動車工廠，主要負責奧迪Ｑ８ｅ－
ｔｒｏｎ。由於銷量低迷，奧迪正計劃對布魯塞爾工廠進行重組，該工廠從９月初開始處於停工
狀態。早前亦有消息稱，奧迪正在為該工廠尋找新的投資者。
　　報道引述李斌此前說法稱，如果公司能夠在歐洲每年賣出約１０萬輛汽車，將考慮與當地合
作夥伴建立歐洲工廠。
　　報道指出，截至目前，蔚來在歐洲的銷量表現較為一般。市場調研公司Ｄａｔａｆｏｒｃｅ
的數據顯示，２０２３年蔚來在歐洲銷售了２４０４輛汽車。但李斌曾多次表示，蔚來第三品牌
螢火蟲項目更適合歐洲用戶的偏好，即便在增加貿易成本的情況下，也具備較強的競爭力。
　　生產設施方面，蔚來在歐洲建有一個換電站工廠。２０２２年９月，蔚來位於匈牙利的換電
站工廠投入運營。至９月上旬，蔚來共在歐洲建設換電站５６座。除了歐洲市場外，蔚來還計劃
於年內進入阿聯酋市場。（ｊｑ）

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