《華為動向》華為三折疊機開售秒空，有黃牛稱加價兩三萬都收不到

《經濟通通訊社記者丘敏華２０日報道》備注關注的華為三折疊機－－華為Ｍａｔｅ ＸＴ

非凡大師今早全面開售，隨即所有型號迅速售罄，目前官網渠道已無貨。

華為常務董事、終端ＢＧ董事長、智能汽車解決方案ＢＵ董事長余承東表示，團隊正在加班

加點擴產能。

有分析師發布報告稱，華為Ｍａｔｅ ＸＴ的２０２４年出貨量預測已自５０萬部調升至

１００萬部，但須注意開賣後的需求熱度能否延續。



＊余承東：買三折疊，把手機、電腦和相機都裝在口袋裏＊



據華為商城的數據，從９月７日１２：０８開啟預訂至９月１９日２３：５９預約結束，華

為Ｍａｔｅ ＸＴ有超過６８５萬人預約。該手機共有３個配置版本，售價１９９９９元（人民

幣．下同）至２３９９９元，提供２５６ＧＢ、５１２ＧＢ和１ＴＢ機型，提供瑞紅和玄黑２種

顏色選擇。

今早１０時０８分，華為Ｍａｔｅ ＸＴ正式開售，同一用戶僅限購買一台。開售後，全部

型號「秒空」，目前華為商城、京東、天貓旗艦店等線上平台均缺貨。華為商城官網顯示，首批

Ｍａｔｅ ＸＴ預計將在９月３０日前完成發貨。此外，下一輪開售需要等到明天（２１日）

１０：０８。

余承東今早在上海南京東路旗艦店出席新機首批交付儀式時表示，華為三折疊機熱銷的程度

遠遠超出預期，團隊正在加班加點擴產能。

余承東還從用戶體驗角度介紹了選購華為Ｍａｔｅ ＸＴ的理由，「選擇Ｍａｔｅ ＸＴ三

折疊，是真正的把手機把平板電腦裝在你的口袋裏，同時也是把相機裝在口袋裏。」同時，余承

東承諾將為首批購買者送出５００元的視頻會員等權益。



＊「黃牛」加價兩三萬收不到華為Ｍａｔｅ ＸＴ＊



華為Ｍａｔｅ ＸＴ今日開售的同時，蘋果ｉＰｈｏｎｅ １６系列亦在各大蘋果門店正式

發售。據《證券時報》報道，在蘋果深圳益田假日廣場門口回收ｉＰｈｏｎｅ１６系列的「黃牛

」說，「我們只收ｉＰｈｏｎｅ１６ Ｐｒｏ Ｍａｘ，加價２００元。我們現在也在賭行情，

華為三折疊機售價２萬左右，加價兩三萬都收不到，總價要賣到五六萬。」

內媒指，華為方面未披露首批三折疊機的供應量。此前曾有經銷商稱，Ｍａｔｅ ＸＴ首批

到貨大約在１萬台左右，但後續會陸續到貨。這一說法也未獲華為方面證實。



＊分析師：出貨量預測調高至１００萬部，但要注意熱度是否能延續＊



天風國際證券分析師郭明錤昨日（１９日）發布報告稱，上調華為Ｍａｔｅ ＸＴ的今年出

貨量預測，由５０萬部調高至１００萬部，但強調仍需要注意Ｍａｔｅ ＸＴ開賣後市場需求熱

度是否能夠延續，因過往華為旗艦機型曾出現發售後需求快速降溫的例子。

郭明錤稱，對今年全球折疊機的出貨量預估，從３０００萬部下調至１５００萬部，因為軟

件設計無法善用較大尺寸螢幕與耐用度不佳，而且折疊機的利潤較差，亦影響品牌廠商開發與銷

售折疊手機的意願。

郭明錤認為，華為選擇領先競爭對手用三折疊機作為旗艦機種，主要由於其處理器效能不及

對手，故華為在高階市場能選擇的差異化策略有限，但推出三折疊機此差異化策略能否有效與持

續，取決於Ｍａｔｅ ＸＴ能否解決上述提到的折疊手機痛點。

