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AH股新聞

20/09/2024 10:30

《中日局勢》日本駐華大使與孫衛東通話，對日籍男童遇襲亡表遺憾

　　《經濟通通訊社２０日專訊》日本駐華大使金杉憲治就深圳日本人學校１０歲學童遇襲後傷
重不治案件，昨日（１９日）與中國外交部副部長孫衛東通電話，對事件表示遺憾。
　　據《共同社》報道，金杉憲治已經抵達深圳，將與遇害者遺屬及深圳市官員會面。另外，日
本駐華大使館亦就案件，聯絡由日本企業組成的中國日本商會及日本人學校相關人員，召開緊急
會議。案件震撼在華日本人社群，包括在廣東省有業務的豐田、本田及日產等多間日本汽車製造
廠的人員。日本汽車工業協會敦促日本政府，設法確保在華日籍人員的安全。
　　此外，松下電器允許在華員工及家人短暫返回日本，相關費用由公司承擔。約有１００名員
工在深圳等地的東芝呼籲正前往或住在中國的員工注意安全。日本銀行家協會呼籲成員銀行評估
海外分行的潛在風險，建立安全確認系統，同時希望中國政府採取徹底措施，防止同類事件再發
生。
　　中國外交部發言人林劍昨日在記者會上表示，對事件感到遺憾和痛心，對男童離世表示哀悼
，向他的家人表示慰問，中方將為家人料理後事提供必要協助。被問到３個月內發生兩宗涉及日
本學童的襲擊，是否仍屬偶發事件，林劍指，按目前掌握的情況，今次是一宗個案，又指類似案
件在任何國家都有可能發生，將依法調查和懲處犯罪分子，並繼續採取有效措施，保障所有在華
外國公民的安全，相信個別案件不會影響中日兩國交往與合作。（ｃｔ）

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