《Ａ股行情》滬指低開０﹒０７％，９月ＬＰＲ持穩，降息預期落空

《經濟通通訊社２０日專訊》美聯儲大幅度減息後，有關中國將實施新一輪降準、引導

ＬＰＲ下降的呼聲漸起，不過，人行今早公布９月１年期、５年期以上ＬＰＲ均維持不變，市場

預期落空。滬綜指今早低開０﹒０７％，報２７３４﹒２３點，深成指低開０﹒１％，創業板則

高開０﹒０２％。

房地產板塊昨日（１９日）領漲大市，今早開盤後則領跌。值得留意的是，一線樓市加快放

鬆，北京市宣布將適時取消普通住宅和非普通住宅標準，政策會否拉動成交及投資市場相關板塊

有待觀察。

人行繼續大額逆回購，今日進行５７１９億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有

２３６２億元逆回購到期，即今日淨投放３３５７億元。公開市場本周有８８４５億元７天期逆

回購到期，人行全周進行１６６３７億元逆回購，即全周放水７７９２億元。計及１８日到期的

５９１０億元ＭＬＦ延至下周三（２５日）續做，全口徑計，放水１８８２億元。

另外，富時羅素對富時中國５０指數等季檢變更將於下周一（９月２３日）生效，資金料趁

今日作最後安排。今輪調整富時中國Ａ５０指數納入中國核電（滬：６０１９８５）、華能水電

（滬：６０００２５），刪除中國中免（０１８８０）（滬：６０１８８８）及金龍魚

（深：３００９９９）。備選股名單包含中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）、中國

船舶（滬：６００１５０）、中國聯通（００７６２）（滬：６０００５０）、北方華創

（深：００２３７１）及洛陽鉬業（滬：６０３９９３）。（ｒｙ）

